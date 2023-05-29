30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim

Bu bölümde Eğitim Tarihçisi Derya Özen ile "Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim" konuşuldu.

Enderun eğitim sistemi nasıl işliyordu? Enderun ve Harem'in benzerliği nedir? Cariyeler Harem'e nasıl geliyordu? Harem kadınları hayırsever miydi? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 30. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Eğitim Tarihçisi Derya Özen konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:30 Enderun eğitim sistemi nasıl işliyordu?

11:30 Osmanlı'nın haremi nasıldı?

16:30 Enderun ve Harem'in benzerliği nedir?

19:30 Cariyeler Harem'e nasıl geliyordu?

22:30 Osmanlı sarayının kız mektebi: Harem

25:00 Harem'de eğitim ne kadar sürüyordu?

29:00 Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu

33:00 Cariyelerin yetiştirilmesindeki incelikler neler?

35:00 Harem kadınları ve Harem'de eğitim

45:00 Harem'de cariyelere hangi dersler veriliyordu?

01:01:00 Osmanlı Sarayının Kız Mektebi: Harem

01:08:00 Harem kadınları hayırsever miydi?

01:10:00 Osmanlı'da Harem'in yapısı nasıldı?

01:14:00 Valide Sultanların hangi görevleri vardı?

01:20:00 Cariye kızların kıyafetleri nasıldı?

01:28:00 Padişahın evi: Topkapı sarayı Harem'i Hümayunu