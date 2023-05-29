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31. Bölüm | Bezmialem Valide Sultan 29 Mayıs 2023 07:05
30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim 29 Mayıs 2023 07:05
29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar 29 Mayıs 2023 06:05
28. Bölüm | Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü 29 Mayıs 2023 06:05
27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı 29 Mayıs 2023 06:05
İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023) 27 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri 27 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Kadın Bestekarlardan Eserler 27 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü 27 Mayıs 2023 11:05
19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın 27 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları 27 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları 27 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan 27 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri 27 Mayıs 2023 10:05
13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları 27 Mayıs 2023 10:05
12. Bölüm I Hüma Hatun 27 Mayıs 2023 10:05
11. Bölüm I Hatice Turhan Valide Sultan 27 Mayıs 2023 10:05
10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak 27 Mayıs 2023 10:05
9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları 27 Mayıs 2023 10:05
8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare 27 Mayıs 2023 10:05
7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları 27 Mayıs 2023 10:05
6. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
5. Bölüm | Kadın Ahiler 27 Mayıs 2023 10:05
4. Bölüm | Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar 27 Mayıs 2023 10:05
3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri 27 Mayıs 2023 10:05
1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın" 27 Mayıs 2023 10:05

30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim

Bu bölümde Eğitim Tarihçisi Derya Özen ile "Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim" konuşuldu.

Enderun eğitim sistemi nasıl işliyordu? Enderun ve Harem'in benzerliği nedir? Cariyeler Harem'e nasıl geliyordu? Harem kadınları hayırsever miydi? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 30. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Eğitim Tarihçisi Derya Özen konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:30 Enderun eğitim sistemi nasıl işliyordu?

11:30 Osmanlı'nın haremi nasıldı?

16:30 Enderun ve Harem'in benzerliği nedir?

19:30 Cariyeler Harem'e nasıl geliyordu?

22:30 Osmanlı sarayının kız mektebi: Harem

25:00 Harem'de eğitim ne kadar sürüyordu?

29:00 Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu

33:00 Cariyelerin yetiştirilmesindeki incelikler neler?

35:00 Harem kadınları ve Harem'de eğitim

45:00 Harem'de cariyelere hangi dersler veriliyordu?

01:01:00 Osmanlı Sarayının Kız Mektebi: Harem

01:08:00 Harem kadınları hayırsever miydi?

01:10:00 Osmanlı'da Harem'in yapısı nasıldı?

01:14:00 Valide Sultanların hangi görevleri vardı?

01:20:00 Cariye kızların kıyafetleri nasıldı?

01:28:00 Padişahın evi: Topkapı sarayı Harem'i Hümayunu

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