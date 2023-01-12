Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" dördüncü bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 4. bölümüne Doç. Dr. Raşit Gündoğdu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

05:00 Osmanlı'da Sahibü'l Hayrat Kadınlar

07:00 Osmanlı Devleti'nde kadınlar aşirette nasıl görevler üstlenmiştir?

11:00 Hayme Ana ve Nilüfer Hatun, Ahi öğretisi üzerine miydi?

14:30 Osmanlı'da hayırsever kadınlar

20:00 Osmanlı Devleti'nde ilk medrese yaptıran hatun kimdi?

33:00 Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hayır eserleri

44:00 Osmanlı Dönemi Hanım Sultan Vakıfları ve Sosyal Politika Uygulamaları

47:00 Osmanlı Kudüsünde Hürrem Sultan'ın İzi

51:00 Hürrem Sultan'ın vakfiyeleri

59:00 Osmanlı toplumunda kadının sosyal hizmet alanındaki rolü

01:18:00 Kösem Sultan'ın hayırsever bir sultan olduğu doğru mu?