5. Bölüm | Kadın Ahiler

Ahi Evran kimdir? Ahi Evran'ın teşkilatla bağına dair iddialar nelerdir? Ahilik nedir ve hangi koşullarda geliştirilmiştir? Ahilik teşkilatının Osmanlı'da devamlılığı nasıl gerçekleşmiştir? Ahilik ve lonca teşkilatlarının farkları neler?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" beşinci bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 5. bölümüne Dr. Kemal Ramazan Haykıran konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Anadolu'nun mayası: Kadın Ahiler

06:00 13. yüzyılda Anadolu'da siyasi ve sosyal ortam

12:30 Ahilik nedir ve hangi koşullarda geliştirilmiştir?

23:00 Şet kuşanma merasimi nedir?

27:00 Ahi Evran kimdir?

30:00 Ahi Evran'ın teşkilatla bağına dair iddialar

32:00 Ahiler Devlet kurdu mu?

37:00 Ahilerle Mevlana'nın arasında gerçekleşen olay neydi?

46:00 Bacıyan-ı Rum teşkilatı nedir?

55:20 Fatma Bacı kimdir?

57:30 Fatma Bacı'nın Bacıyan-ı Rum teşkilatına katkıları

01:15:00 Ahilik teşkilatının Osmanlı'da devamlılığı nasıl gerçekleşmiştir?

01:19:00 Ahilik ve lonca teşkilatlarının farkları neler?

01:30:00 Beylikler döneminde teşkilatlar