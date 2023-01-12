5. Bölüm | Kadın Ahiler

Ahi Evran kimdir? Ahi Evran'ın teşkilatla bağına dair iddialar nelerdir? Ahilik nedir ve hangi koşullarda geliştirilmiştir? Ahilik teşkilatının Osmanlı'da devamlılığı nasıl gerçekleşmiştir? Ahilik ve lonca teşkilatlarının farkları neler?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" beşinci bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 5. bölümüne Dr. Kemal Ramazan Haykıran konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Anadolu'nun mayası: Kadın Ahiler
06:00 13. yüzyılda Anadolu'da siyasi ve sosyal ortam
12:30 Ahilik nedir ve hangi koşullarda geliştirilmiştir?
23:00 Şet kuşanma merasimi nedir?
27:00 Ahi Evran kimdir?
30:00 Ahi Evran'ın teşkilatla bağına dair iddialar
32:00 Ahiler Devlet kurdu mu?
37:00 Ahilerle Mevlana'nın arasında gerçekleşen olay neydi?
46:00 Bacıyan-ı Rum teşkilatı nedir?
55:20 Fatma Bacı kimdir?
57:30 Fatma Bacı'nın Bacıyan-ı Rum teşkilatına katkıları
01:15:00 Ahilik teşkilatının Osmanlı'da devamlılığı nasıl gerçekleşmiştir?
01:19:00 Ahilik ve lonca teşkilatlarının farkları neler?
01:30:00 Beylikler döneminde teşkilatlar