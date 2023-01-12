Orta Çağ'da kadın algısı Hristiyan Avrupa'nın gözünde kadın ne anlam ifade ediyordu? Avrupa'da cadı avı ilk ne zaman başladı? Avrupa'da cadı avının ekonomik bir sebebi var mıydı? Avrupa'da cadı avı nasıl bitti?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 6. bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 6. bölümüne Prof. Dr. Pınar Ülgen konuk oldu.

00:00 Tarihe Yöne Veren Kadınlar

03:00 Orta Çağ Avrupası'nda Kadın

10:00 Orta Çağ'da Avrupa

12:00 Orta Çağ'da Kadın Algısı

14:00 Hristiyan Avrupa'nın gözünde kadın ne anlam ifade ediyordu?

19:00 Avrupa'da Cadı Avı ilk ne zaman başladı?

28:00 Orta Çağ'da Avrupa'sında Cadı Avı

48:00 Avrupa'da cadı avının ekonomik bir sebebi var mıydı?

50:00 İspanya'da Cadı Avı neden geç başladı?

55:00 Avrupa'da cadı avı nasıl bitti?

58:00 Avrupa Tarihinin En Karanlık Yüzü: Orta Çağ'da Cadı Avı

01:01:00 Avrupa'da Cadı Avı Bitti Mi Yoksa Şekil Mi Değiştirdi?

01:10:00 Yüzyıllarca Katledilen Kadınların Gizli Tarihi: Ortaçağ'da Cadı Avı