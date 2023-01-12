7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları

Kara Fatma'nın hayatı hakkında bilinmeyenler nelerdir?

13 Ocak 2023 | 12:00
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Milli Mücadele'den önce Türk kadınının tarihteki rolü nasıldı? Milli Mücadele'de kadınlar hangi yönlerden destek verdi? Milli Mücadele zamanında saray ve hanedan kadınlarının destekleri nelerdi? Kara Fatma'nın adı nereden gelir? Kara Fatma'nın hayatı hakkında bilinmeyenler nelerdir?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 7. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 7. bölümüne Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Milli Mücadele'nin kahraman kadınları

17:00 Milli Mücadele'den önce Türk kadınının tarihteki rolü nasıldı?

22:00 Milli Mücadele'de kadınlar hangi yönlerden destek verdi?

37:00 Milli Mücadele zamanında saray ve hanedan kadınlarının destekleri

44:00 Cepheye giden kadınların savaştaki rolü neydi?

45:00 Cephede erkek isimleriyle anılan kahraman kadınlar

56:00 Milli Mücadele denince ilk akla gelen isim: Kara Fatma

58:00 İlk kadın Teğmen: Kara Fatma

01:03:00 Kara Fatma'nın adı nereden gelir?

01:06:00 Kara Fatma'nın hayatı hakkında bilinmeyenler

01:10:00 Milli Mücadele'nin kadın kahramanları

01:15:00 Gizli kahramanlardan: Nazife Kadın

01:28:00 Gizli kahramanlardan: Sancak Çavuşu Pembe Kadın

01:37:00 Kahraman Türk Kadınlarının bilinmeyen hikayeleri

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