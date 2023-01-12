8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare

Hz. Sare hakkında Kur'an-ı Kerim ve kaynaklar ne anlatır? Hz. Sare ve Hz. Hacer arasında kıskançlık oldu mu? Hz. Hacer çölde neler yaşadı? Hz. Hacer ve Hz. Sare bugünün kadınına ne öğretir?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 8. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 8. bölümüne Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Tevekkül ve teslimiyet abideleri: Hz. Hacer ve Hz. Sare

12:30 Hz. İbrahim ve eşleri

18:00 Hz. Sare hakkında Kur'an-ı Kerim ve kaynaklar ne anlatır?

31:00 Hz. Sare ve Hz. Hacer arasında kıskançlık oldu mu?

35:00 Hz. Hacer çölde neler yaşadı?

46:00 Hz. Hacer ve Hz. Sare bugünün kadınına ne öğretir?

48:00 Zemzem suyunun hikayesi

51:00 Hz. Hacer ve Hz. Sare bugünün kadınına ne öğretir?

54:00 Tevekkül ve teslimiyet abideleri: Hz. Hacer ve Hz. Sare

01:08:00 Hz. Hacer ve Hz. Sare bugünün kadınına ne öğretir?

01:15:00 Teslimiyetin sembolü: Hz. Hacer validemiz

01:28:00 Şehir kuran kadın: Hz. Hacer