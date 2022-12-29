9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları

Akkoyunlu ve Karakoyunlu hatunları kimdir? Mara/Despina Hatun kimdir? Selçuk Şah Begüm kimdir? Sara Hatun kimdir? Hatun Can Begüm Hatun kimdir?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 9. bölümüyle sizlerle...
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 9. bölümüne Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
04:00 Akkoyunlu ve Karakoyunlu hatunları
20:00 Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinde kadının sosyal yaşamı nasıldı?
30:00 Mara/Despina Hatun kimdir?
35:00 Despina Hatun'un vefatından sonra neler yaşandı?
40:00 Selçuk Şah Begüm kimdir?
45:00 Selçuk Şah Begüm'ün diplomatik çabaları
55:00 Selçuk Şah Begüm'ün sosyal alandaki hizmetleri
01:18:00 Hatun Can Begüm Hatun kimdir?
01:26:00 Cihanşah döneminde kadınların sosyal durumları