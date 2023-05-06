Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü | Yön Veren Kadınlar

Tarihte bilinen Müslüman tıp alimi kadınlar kimlerdir?

Tarihte en eski dönemlerden itibaren tıp alanındaki çalışmalar nelerdir? Selçuklu ve Osmanlı'da şifacı kadınlar kimler? Hemşirelik mesleği bize Avrupa'dan mı geldi? Osmanlı sarayında hekimlik yapan kadınlar kimler? Kadınlar geleneksel tıbba nasıl yön verdi?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 28. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 28. bölümüne Araştırmacı / Tarihçi Berna Çaçan Ongun konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü

08:00 Tarihte en eski dönemlerden itibaren tıp alanındaki çalışmalar

42:00 Selçuklu ve Osmanlı'da şifacı kadınlar kimler?

44:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü

54:00 Hemşirelik mesleği bize Avrupa'dan mı geldi?

01:05:00 Osmanlı sarayında hekimlik yapan kadınlar kimler?

01:12:00 İslam coğrafyasında müzikle tedavi yöntemi nasıldı?

01:16:00 Tarihte bilinen Müslüman tıp alimi kadınlar kimler?

01:26:00 Selçuklu ve Osmanlı'da Şifacı kadınlar kimler?

01:31:00 Kadınlar geleneksel tıbba nasıl yön verdi?

01:39:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü