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Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü | Yön Veren Kadınlar 06 Mayıs 2023 07:05
İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023) 09 Nisan 2023 08:04
23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri 24 Mart 2023 12:03
22. Bölüm | Kadın Bestekarlardan Eserler 18 Mart 2023 12:03
21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi 10 Mart 2023 10:03
20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü 10 Mart 2023 10:03
19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın 10 Mart 2023 10:03
18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi 10 Mart 2023 10:03
17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları 02 Mart 2023 01:03
16. Bölüm | Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları 02 Mart 2023 01:03
15. Bölüm | Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan 02 Mart 2023 01:03
14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri 02 Mart 2023 01:03
13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları 02 Mart 2023 01:03
12. Bölüm I Hüma Hatun 02 Mart 2023 01:03
11. Bölüm I Hatice Turhan Valide Sultan 02 Mart 2023 01:03
10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak 02 Mart 2023 01:03
9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları 02 Mart 2023 01:03
8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare 02 Mart 2023 01:03
7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları 02 Mart 2023 01:03
6. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Kadın 02 Mart 2023 01:03
5. Bölüm | Kadın Ahiler 02 Mart 2023 01:03
4. Bölüm | Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar 02 Mart 2023 01:03
3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın 02 Mart 2023 01:03
2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri 02 Mart 2023 01:03
1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın" 02 Mart 2023 01:03

Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü | Yön Veren Kadınlar

Tarihte bilinen Müslüman tıp alimi kadınlar kimlerdir?

Tarihte en eski dönemlerden itibaren tıp alanındaki çalışmalar nelerdir? Selçuklu ve Osmanlı'da şifacı kadınlar kimler? Hemşirelik mesleği bize Avrupa'dan mı geldi? Osmanlı sarayında hekimlik yapan kadınlar kimler? Kadınlar geleneksel tıbba nasıl yön verdi?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 28. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 28. bölümüne Araştırmacı / Tarihçi Berna Çaçan Ongun konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü

08:00 Tarihte en eski dönemlerden itibaren tıp alanındaki çalışmalar

42:00 Selçuklu ve Osmanlı'da şifacı kadınlar kimler?

44:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü

54:00 Hemşirelik mesleği bize Avrupa'dan mı geldi?

01:05:00 Osmanlı sarayında hekimlik yapan kadınlar kimler?

01:12:00 İslam coğrafyasında müzikle tedavi yöntemi nasıldı?

01:16:00 Tarihte bilinen Müslüman tıp alimi kadınlar kimler?

01:26:00 Selçuklu ve Osmanlı'da Şifacı kadınlar kimler?

01:31:00 Kadınlar geleneksel tıbba nasıl yön verdi?

01:39:00 Alternatif tıp alanında kadının rolü

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