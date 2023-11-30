Antik Yunan ve Roma'da Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Tarihçi Yazar Sehriye Şahin ile Antik Yunan'da kadının toplumsal rolü konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 57. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tarihçi Yazar Sehriye Şahin konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:30 Antik Yunan ve Roma'da Kadın

10:30 Fresklerde Minoslu Kadınlar

16:30 Antik Yunan Kaynaklarında Kadın

19:30 Antik Yunan'da Kadının Rolü

26:00 Antik Yunan kadını nasıl giyinirdi?

27:15 Antik Yunan'da kadınların hukuki olarak hangi yasal hakları vardı?

29:45 Antik Yunan'da kadının toplumsal rolü

43:00 Antik Roma'da kadınların sosyal ve siyasi hayatta statüleri nasıldı?

49:00 Antik Yunan ve Roma'da Kadın

01:01:00 Mimarlıkta tarihsel bir duruş: Karyetiler

01:08:00 Antik Roma'da kadınların hukuki olarak hangi yasal hakları vardı?

01:11:00 Antik dünyanın ayrıcalıklı kadınları rahibeler

01:14:00 Kahin Sibylla'nın Hristiyanlığa etkisi