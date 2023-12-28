Aşkın Ve Merhametin Tezahürü: Zeynep Kamil Hastanesi | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın yollarının nasıl kesiştiği konuşuldu.

Zeynep Züleyha kimdir? Zeynep Züleyha nasıl bir Osmanlı'da dünyaya geldi? Yusuf Kamil Paşa ve Zeynep Züleyha'nın yolları nasıl kesişti? Zeynep Kamil Hastanesi hangi amaçla kuruldu?

Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın aşkı konuşuldu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Zeynep Züleyha kimdir?

08:00 Aşk ve Muhabbetin Hikayesi: Zeynep / Kamil

12:25 Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı: Zeynep Züleyha

16:45 Zeynep Züleyha ve Yusuf Kamil Paşa'nın yolları nasıl kesişti?

29:00 Yusuf Kamil Paşa'ya karşı neden cephe alındı?

32:30 Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın tekrar evlenmeleri nasıl oldu?

38:30 Yusuf Kamil Paşa kimdir?

42:15 Yusuf Kamil Paşa hangi görevlerde yer aldı?

48:15 Hidiv Prensesi Zeynep Züleyha ve Vakıfları