Balkanlarda Türk Edebiyatına Yön Veren Kadınlar | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa İsen ile Balkanlarda Türk edebiyatına yön veren kadınlar konuşuldu.

Tarih, Balkanlar ve Türkler dediğimizde ne anlamalıyız? Kadın şairler, aile içi ve Bektaşi geleneği içinde nasıl yetişti? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 50. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Mustafa İsen konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Balkanlarda Türk Edebiyatına Yön Veren Kadınlar

06:15 Tarih, Balkanlar ve Türkler dediğimizde ne anlamalıyız?

14:30 Balkanlarda fetih sonrası kültürel gelişim nasıl olmuştur?

32:00 Osmanlı Dönemi Balkan edebiyatı ve kültürel hayat

39:00 Osmanlı geleneği içinde hangi kadın şairler yetişmiş?

53:00 Balkanlarda kadın şairler

01:14:00 Çağdaş Balkan Edebiyatı ve Kadın Yazarlar

01:29:00 Balkanlarda Türk Edebiyatına Yön Veren Kadınlar