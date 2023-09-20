Bizans İmparatoriçesi Teodora I Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Erhan Altunay ile "Bizans'a Hükmeden Kadın: Teodora" konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 47. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tarihçi - Yazar Erhan Altunay konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Bizans'a hükmeden kadın: Teodora

09:15 Bizans Tarihi ve İstanbul'un kuruluşu

14:30 Hristiyanlık için İstanbul neden kutsal?

19:15 Bizans imparatoriçesi Teodora

25:30 Justinyen ile Teodora nasıl tanıştı?

29:30 Nika İsyanı'nda Teodara nasıl rol oynadı?

35:00 Nika İsyanı neden çıktı?

46:00 Nika İsyanından sonra Teodora nasıl bir hayat yaşadı?

56:00 Ayasofya'nın tarihi geçmişi nasıldı?

01:02:00 Teodora, Roma yasalarına nasıl yön verdi?

01:05:00 Bizans tarihine damga vuran imparatoriçe: Teodora

01:09:00 Bizans'ta "Mor Renk" neyi ifade ediyor?

01:20:00 Teodora, Roma yasalarına nasıl yön verdi?

01:30:00 Teodora nasıl öldü ve mezarı nerede?