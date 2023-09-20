Bizans İmparatoriçesi Teodora I Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Tarihçi - Yazar Erhan Altunay ile "Bizans'a Hükmeden Kadın: Teodora" konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 47. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tarihçi - Yazar Erhan Altunay konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Bizans'a hükmeden kadın: Teodora
09:15 Bizans Tarihi ve İstanbul'un kuruluşu
14:30 Hristiyanlık için İstanbul neden kutsal?
19:15 Bizans imparatoriçesi Teodora
25:30 Justinyen ile Teodora nasıl tanıştı?
29:30 Nika İsyanı'nda Teodara nasıl rol oynadı?
35:00 Nika İsyanı neden çıktı?
46:00 Nika İsyanından sonra Teodora nasıl bir hayat yaşadı?
56:00 Ayasofya'nın tarihi geçmişi nasıldı?
01:02:00 Teodora, Roma yasalarına nasıl yön verdi?
01:05:00 Bizans tarihine damga vuran imparatoriçe: Teodora
01:09:00 Bizans'ta "Mor Renk" neyi ifade ediyor?
01:20:00 Teodora, Roma yasalarına nasıl yön verdi?
01:30:00 Teodora nasıl öldü ve mezarı nerede?