Filistin’de Kadın ve Çocuk Olmak I Yön Veren Kadınlar
Filistinli kadınlar İsrail’in işgaline nasıl direniyor?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı/Yazar Sema Coşkun konuk oldu. Filistin'de kadın ve çocuk olmak konusu konuşuldu.
03:00 Filistin'de kadın ve çocuk olmak
05:00 Orta Doğu'nun mazlum ve mahzun ülkesi: Filistin
11:30 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin
24:00 Filistin'de çocuklar nasıl yetiştirilir?
31:00 Filistin'de kız çocukları nasıl eğitim alıyor?
34:00 Filistin'de çocukların dünyaya bakış açısı
41:00 Filistinli kadınlar nasıl bir hayat sürüyor?
55:00 Filistin'de çocukların sosyal yaşamı nasıl?
59:00 İşgal altındaki Filistin'de kadınlar nasıl yaşıyor?
01:04:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?
01:07:00 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin
01:13:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?
01:23:00 İsrail neden özellikle çocukları katlediyor?
01:28:00 Filistin'de direnişin adı "Kadın"