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Filistin’de Kadın ve Çocuk Olmak I Yön Veren Kadınlar 26 Ekim 2023 52. Bölüm
Yassıada'da Yargılanan Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 19 Ekim 2023 51. Bölüm
Balkanlarda Türk Edebiyatına Yön Veren Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 12 Ekim 2023 50. Bölüm
Timurlu Devletinde Kadın | Yön Veren Kadınlar 05 Ekim 2023 49. Bölüm
Gülbahar Hatun | Yön Veren Kadınlar 28 Eylül 2023 48. Bölüm
Bizans İmparatoriçesi Teodora I Yön Veren Kadınlar 20 Eylül 2023 47. Bölüm
Hz. Asiye | Yön Veren Kadınlar 14 Eylül 2023 46. Bölüm
Şule Yüksel Şenler'in Hayatı I Yön Veren Kadınlar 07 Eylül 2023 45. Bölüm
Savaş ve Göçlerde "Kadın" Figürü I Yön Veren Kadınlar 31 Ağustos 2023 44. Bölüm
Hidiv Sarayı'nın Prensesi: Zeynep Züleyha | Yön Veren Kadınlar 23 Ağustos 2023 43. Bölüm
Gertrude Bell | Yön Veren Kadınlar 17 Ağustos 2023 42. Bölüm
Nezahat Onbaşı | Yön Veren Kadınlar 10 Ağustos 2023 41. Bölüm
Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar 03 Ağustos 2023 40. Bölüm
Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar 26 Temmuz 2023 39. Bölüm
Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar 20 Temmuz 2023 38. Bölüm
Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar 12 Temmuz 2023 37. Bölüm
Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 1. Bölüm

Filistin’de Kadın ve Çocuk Olmak I Yön Veren Kadınlar

Filistinli kadınlar İsrail’in işgaline nasıl direniyor?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı/Yazar Sema Coşkun konuk oldu. Filistin'de kadın ve çocuk olmak konusu konuşuldu.

03:00 Filistin'de kadın ve çocuk olmak
05:00 Orta Doğu'nun mazlum ve mahzun ülkesi: Filistin
11:30 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin
24:00 Filistin'de çocuklar nasıl yetiştirilir?
31:00 Filistin'de kız çocukları nasıl eğitim alıyor?
34:00 Filistin'de çocukların dünyaya bakış açısı
41:00 Filistinli kadınlar nasıl bir hayat sürüyor?
55:00 Filistin'de çocukların sosyal yaşamı nasıl?
59:00 İşgal altındaki Filistin'de kadınlar nasıl yaşıyor?
01:04:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?
01:07:00 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin
01:13:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?
01:23:00 İsrail neden özellikle çocukları katlediyor?
01:28:00 Filistin'de direnişin adı "Kadın"

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