Filistin’de Kadın ve Çocuk Olmak I Yön Veren Kadınlar

Filistinli kadınlar İsrail’in işgaline nasıl direniyor?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı/Yazar Sema Coşkun konuk oldu. Filistin'de kadın ve çocuk olmak konusu konuşuldu.

03:00 Filistin'de kadın ve çocuk olmak

05:00 Orta Doğu'nun mazlum ve mahzun ülkesi: Filistin

11:30 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin

24:00 Filistin'de çocuklar nasıl yetiştirilir?

31:00 Filistin'de kız çocukları nasıl eğitim alıyor?

34:00 Filistin'de çocukların dünyaya bakış açısı

41:00 Filistinli kadınlar nasıl bir hayat sürüyor?

55:00 Filistin'de çocukların sosyal yaşamı nasıl?

59:00 İşgal altındaki Filistin'de kadınlar nasıl yaşıyor?

01:04:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?

01:07:00 İnsanlık dramının yaşandığı yer: Filistin

01:13:00 Filistin'de kadın olmanın zorlukları neler?

01:23:00 İsrail neden özellikle çocukları katlediyor?

01:28:00 Filistin'de direnişin adı "Kadın"