Gertrude Bell | Yön Veren Kadınlar

Casus Gertrude Bell, Osmanlı'ya karşı nasıl çalışma yürüttü?

Gertrude Bell İngiliz gizli servisine nasıl girdi? Gertrude Bell Orta Doğu'nun tarihini yeniden nasıl şekillendirdi? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 42. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 İngiliz Casusu Arkeolog ve Sanat Tarihçisi: Gertrude Bell



12:30 İngiliz ajan Gertrude Bell'in hayatı

15:00 Gertrude Bell neden Türk düşmanlığı yaptı?

18:30 Gertrude Bell kimdir?

30:00 İngiliz Ajan Gertrude Bell Türkler için neden önemli?

34:00 Gertrude Bell nasıl bir eğitim aldı?

46:00 Casus Gertrude Bell, Osmanlı Devleti'nde nereleri gezdi?

48:30 Gertrude Bell nerelere ve niçin seyahat etti?

55:30 Casus Gertrude Bell, Osmanlı'ya karşı nasıl çalışma yürüttü?

01:04:00 Gertrude Bell'in farklı kültür ve dillere ilgisi neydi?

01:09:00 Gertrude Bell neden Türk düşmanlığı yaptı?

01:13:00 İngiliz Ajan Gertrude Bell Orta Doğu'da etkin miydi?

01:16:00 1. Dünya Savaşı'nda casusların rolü ne oldu?

01:22:00 Casuslar, Orta Doğu'da Türk düşmanlığını nasıl körükledi?

01:33:00 İngilizlerin kadın casusu: Gertrude Bell

01:36:30 Gertrude Bell Orta Doğu'da sınırları nasıl çizdi?