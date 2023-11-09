Hat Sanatının Tarihi Süreci | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Hattat - Yüksek Mimar Sadri Demirkol ile tarihten bugüne hattat kadınlar ve eserleri konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 54. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Hattat - Yüksek Mimar Sadri Demirkol konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
04:00 Tarihten bugüne hattat kadınlar ve eserleri
08:30 Hat sanatı nedir?
11:45 Hat sanatı ne zaman ortaya çıktı?
18:00 Hat sanatının tarihi süreci
22:30 Kalemin aşk ile kağıda döküldüğü sanat: Hat
24:30 Hat sanatında kullanılan malzemeler
34:00 Tarihte ilk kadın hattatlar ne zaman ortaya çıktı?
41:30 Osmanlı dönemi öncesi kadın hattatlar
47:00 Tarihten bugüne hattat kadınlar ve eserleri
51:00 Osmanlı Medeniyetinde önemli olan kadın hattatlar kimlerdir?
55:00 Osmanlı döneminde yön veren kadın hattatlardan: Esma İbret Hanım
01:07:00 Hat sanatında Hilye-i Şerif'in anlamı
01:13:00 Osmanlı döneminde kadın hattatlar ve eserleri
01:21:00 Hat sanatında kadın hattatların rolü
01:26:00 Günümüz kadın hattatlarından önemli olanlar kimlerdir?