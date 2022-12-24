Hatice Turhan Valide Sultan | Yön Veren Kadınlar (11. Bölüm)

Hatice Turhan Valide Sultan kimdir? Hatice Turhan Valide Sultan döneminde Osmanlı Devleti nasıldı? Hatice Turhan Valide Sultan ve Kösem Sultan mücadelesi nasıl başladı? Hatice Turhan Valide Sultan ve döneminde yaşananlar nelerdir? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 11. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 11. bölümüne Araştırmacı / Yazar Ebubekir Kurban konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Hatice Turhan Valide Sultan kimdir?

13:00 Hatice Turhan Valide Sultan'ın saraya gelişi

24:00 Hatice Turhan Valide Sultan döneminde Osmanlı

33:00 Hatice Turhan Valide Sultan ve Kösem Sultan mücadelesi

54:00 Hatice Turhan Valide Sultan ve döneminde yaşananlar

01:09:00 Hatice Turhan Sultan'ın Köprülü ailesiyle bağlantıları

01:13:00 Hatice Turhan Valide Sultan hangi yönleriyle devlete hizmet etti?

01:25:00 Hatice Turhan Sultan'ın hayır çalışmaları