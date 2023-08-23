Hidiv Sarayı'nın Prensesi: Zeynep Züleyha | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Koray Şerbetçi ile Zeynep Kamil Hastanesi'ne isimleri verilen Zeynep Züleyha ve Yusuf Kamil Paşa'nın aşk hikayesi konuşuldu.

Zeynep Kamil Hastanesi'ne isimleri verilen Zeynep ve Kamil kimdir? Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın yolları nerede kesişti? Zeynep ve Kamil'in evliliğine kim neden karşı çıktı? Zeynep Kamil Hastanesi'nin kuruluş hikayesi nedir?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 43. bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlara bu hafta Tarihçi - Yazar Koray Şerbetçi konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Hidiv Sarayı'nın Prensesi: Zeynep Züleyha

05:00 Zeynep Kamil Hastanesi'ne isimleri verilen Zeynep ve Kamil kimdir?

07:00 Yusuf Kamil Paşa kimdir?

11:45 Yusuf Kamil Paşa Mısır'a neden ve nasıl gitti?

16:30 Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı: Zeynep Züleyha

19:00 Zeynep ve Kamil'in Aşk Hikayesi

21:00 Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın yolları nerede kesişti?

23:00 Zeynep ve Kamil'in evliliğine kim neden karşı çıktı?

27:30 Zeynep Züleyha ile Yusuf Kamil Paşa'nın hayatı

30:00 Prenses Zeynep, zindandaki Yusuf Kamil Paşa'ya ne yazdı?

41:00 Prenses Zeynep Züleyha İstanbul'a ne zaman geldi?

01:07:00 Zeynep Kamil Hastanesi'nin bilinmeyen ilginç hikayesi

01:12:00 Zeynep Kamil Hastanesi'nin kuruluş hikayesi

01:15:00 Hastanenin adı nasıl Zeynep Kamil oluyor?

01:39:00 Zeynep Kamil Hastanesi'nin vakfiyesi var mı?