19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 19. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Doç. Dr. Ahmet Çelik konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
05:20 Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın
24:30 Hititlerde mimarlık ve sanat
31:46 Anadolu'nun ilk kraliçesi Puduhepa
41:22 Kraliçe Puduhepa mührü
53:07 Hitit devleti ve Hitit devletinin kadınları
54:22 II. Ramses'in Kraliçe Puduhepa'ya mektubu
1:13:42 Hititlerin mutfak kültürü
1:20:00 Hitit döneminde tıbbi faaliyetler
1:25:03 II. Ramses'in Matannazi'ye yazdığı mektup