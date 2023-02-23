19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 19. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Doç. Dr. Ahmet Çelik konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

05:20 Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın

24:30 Hititlerde mimarlık ve sanat

31:46 Anadolu'nun ilk kraliçesi Puduhepa

41:22 Kraliçe Puduhepa mührü

53:07 Hitit devleti ve Hitit devletinin kadınları

54:22 II. Ramses'in Kraliçe Puduhepa'ya mektubu

1:13:42 Hititlerin mutfak kültürü

1:20:00 Hitit döneminde tıbbi faaliyetler

1:25:03 II. Ramses'in Matannazi'ye yazdığı mektup