Hz. Asiye | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Doç. Dr. Abdulkadir Macit ile Hz. Musa'nın dinine iman eden ilk kadın Müslüman, Hz. Asiye konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu ve Kocaeli Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Macit'in konuk olduğu Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde "Hz. Asiye (ra)" konuşuldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:40 Hz. Asiye (ra) kimdir?

09:21 Hz. Musa'nın dinine iman eden ilk kadın Müslüman: Hz. Asiye

11:20 Mısır, İsrailoğulları ve Firavunlar

20:00 Hz. Asiye'nin soyu kimlere dayanıyor?

21:41 Firavun sarayında Allah'ı bulan kadın: Hz. Asiye

23:20 Hz. Asiye Kur'an-ı Kerim'de nasıl zikrediliyor?

25:37 Kur'an'da ismi övülen kadın: Hz. Asiye

32:14 Hz. Musa'nın hayatı ve Peygamberliği

36:42 Hz. Musa Firavundan nasıl kurtuldu?

38:00 Hz. Musa, Firavunun sarayına nasıl girdi?

39:00 Hz. Musa ve Hz. Asiye'nin kaderi nasıl kesişti?

41:15 Hz. Asiye, Hz. Musa'yı nerede buldu?

53:36 Hz. Musa ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılışı

01:00:20 Hz. Asiye, Hz. Musa'yı Firavunun sarayında nasıl büyüttü?

01:14:40 Firavun neden 2. kez erkekleri öldürtme kararı aldı?

01:17:46 Seçilmiş dört cennet hanımlarından "Hz. Asiye"