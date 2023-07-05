Hz. Meryem'in hayatı | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Doç. Dr. Abdülkadir Macit ile Hz. Meryem konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 36. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Kocaeli Üni. Öğr. Üyesi Doç Dr. Abdülkadir Macit konuk oldu.

00:00 Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'in hayatı

04:19 Kur'an'da örnek olarak geçen kadın: Hz. Meryem

06:00 Hz. Meryem kutsal kaynaklarda nasıl zikrediliyor?

10:14 Hz. Meryem nasıl bir dünyaya doğru?

25:22 Hz. Meryem'in doğduğu coğrafyada kadınların sosyal durumu

36:15 Hz. Meryem İncil'de nasıl zikrediliyor?

49:10 Hz. Meryem'in mabede adanma süreci

01:01:10 Hz. Meryem, Cebrail ile ne konuştu?

01:07:25 Hz. İsa'nın anne kucağında konuşma mucizesi

01:20:00 Hz. Meryem'in kabrinin nerede olduğu biliniyor mu?