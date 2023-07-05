Hz. Meryem'in hayatı | Yön Veren Kadınlar

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Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Hz. Meryem'in hayatı | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Doç. Dr. Abdülkadir Macit ile Hz. Meryem konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 36. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Kocaeli Üni. Öğr. Üyesi Doç Dr. Abdülkadir Macit konuk oldu.

00:00 Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'in hayatı
04:19 Kur'an'da örnek olarak geçen kadın: Hz. Meryem
06:00 Hz. Meryem kutsal kaynaklarda nasıl zikrediliyor?
10:14 Hz. Meryem nasıl bir dünyaya doğru?
25:22 Hz. Meryem'in doğduğu coğrafyada kadınların sosyal durumu
36:15 Hz. Meryem İncil'de nasıl zikrediliyor?
49:10 Hz. Meryem'in mabede adanma süreci
01:01:10 Hz. Meryem, Cebrail ile ne konuştu?
01:07:25 Hz. İsa'nın anne kucağında konuşma mucizesi
01:20:00 Hz. Meryem'in kabrinin nerede olduğu biliniyor mu?

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