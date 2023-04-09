İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023)

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 24. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Kur'an'ı Kerim'in öznesi: Kadın
14:00 Kutsal metinlerde ve Kur'an'ı Kerim'de kadın
38:00 Kur'an'ı Kerim'in kadına verdiği değer
49:00 İslam ile birlikte kadına verilen değer
55:00 Kur'an'ı Kerim'in kadınlara açtığı pencere
01:01:00 Bir toplumda kadının değer görmesi
01:09:00 Kadınların cahiliye devrinde yaşadığı zorluklar
01:24:00 Kur'an'ı Kerim'in kadınlardan beklentileri neler?
01:36:00 "Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır" hadis-i şerifi