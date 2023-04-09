İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023)

Kur'an'ı Kerim'in kadınlardan beklentileri neler?

09 Nisan 2023 | 08:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 24. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Kur'an'ı Kerim'in öznesi: Kadın

14:00 Kutsal metinlerde ve Kur'an'ı Kerim'de kadın

38:00 Kur'an'ı Kerim'in kadına verdiği değer

49:00 İslam ile birlikte kadına verilen değer

55:00 Kur'an'ı Kerim'in kadınlara açtığı pencere

01:01:00 Bir toplumda kadının değer görmesi

01:09:00 Kadınların cahiliye devrinde yaşadığı zorluklar

01:24:00 Kur'an'ı Kerim'in kadınlardan beklentileri neler?

01:36:00 "Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır" hadis-i şerifi

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