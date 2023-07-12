Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar

Memlüklü Sultanı Şecerüddür’ün hayatı...

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 37. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tekirdağ Namık Kemal Üni. Öğr. Üyesi Dr. Mahmut Recep Keleş konuk oldu.

00:00 Memlüklü Sultanı Şecerüddür'ün hayatı

03:38 Memlüklerin ilk sultanı olan hanım: Şecerüddür

08:50 Cariyelikten sultanlığa: Şecerüddür

13:46 Şecerüddür'ün yönetici olarak ortaya çıkmasındaki temel sebepler

38:05 Şecerüddür'ün sultan olmadan önceki faaliyetleri

54:47 Şecerüddür'ün ilk eşi Melik Salih Necmeddin Eyub

57:20 Son Eyyubi hükümdarı Turanşah

01:00:45 Şecerüddür'e olan tepkilerin temelinde yatan sebepler

01:05:18 Şecerüddür sevilen bir sultan mıydı?

01:07:31 Turanşah'ın ölümüyle birlikte Eyyubi hanedanı son mu bulmuştur?

01:09:18 Şecerüddür'ün 3 aylık iktidarındaki faaliyetleri

01:17:30 Şecerüddür'ün tahttan indirilmesindeki olaylar nelerdir?

01:33:48 Aybek Şecerüddür evliliği siyasi açıdan başarılı bir evlilik midir?