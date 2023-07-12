Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar
Memlüklü Sultanı Şecerüddür’ün hayatı...
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 37. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tekirdağ Namık Kemal Üni. Öğr. Üyesi Dr. Mahmut Recep Keleş konuk oldu.
00:00 Memlüklü Sultanı Şecerüddür'ün hayatı
03:38 Memlüklerin ilk sultanı olan hanım: Şecerüddür
08:50 Cariyelikten sultanlığa: Şecerüddür
13:46 Şecerüddür'ün yönetici olarak ortaya çıkmasındaki temel sebepler
38:05 Şecerüddür'ün sultan olmadan önceki faaliyetleri
54:47 Şecerüddür'ün ilk eşi Melik Salih Necmeddin Eyub
57:20 Son Eyyubi hükümdarı Turanşah
01:00:45 Şecerüddür'e olan tepkilerin temelinde yatan sebepler
01:05:18 Şecerüddür sevilen bir sultan mıydı?
01:07:31 Turanşah'ın ölümüyle birlikte Eyyubi hanedanı son mu bulmuştur?
01:09:18 Şecerüddür'ün 3 aylık iktidarındaki faaliyetleri
01:17:30 Şecerüddür'ün tahttan indirilmesindeki olaylar nelerdir?
01:33:48 Aybek Şecerüddür evliliği siyasi açıdan başarılı bir evlilik midir?