Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe

Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş Sancak Çavuşu Pembe'nin yaşamını anlattı.



Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 33. bölümüne Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe

05:08 Milli Mücadele Dönemi nasıl başladı?

05:58 Milli Mücadele Döneminde kadınlar

20:56 Milli Mücadelede kadınların rolü

21:37 Milli Mücadele Döneminde kadınlar hangi görevlerde bulundu?

31:57 Milli Mücadele'de karadeniz kadınlarının rolü

33:25 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe

34:50 Sancak Çavuşu Pembe ve yol arkadaşı Gülüşan Maksutoğlu

01:03:11 Kurtuluş Savaşı'nın sembol kadın isimleri kimler?

01:06:50 Kurtuluş Savaşı'nda ihanet eden bir kadın var mıydı?

01:08:06 Kurtuluş Savaşı'nda kadınların desteği bireysel miydi?

01:11:27 Pembe Çavuş hangi cephelerde savaştı?

01:17:06 Sancak Çavuşu Pembe'nin etkin rolü neydi?

01:22:36 Savaşlar üzerinden Türk kadınlarının karakterini anlamak

01:23:14 Milli Mücadele'de görev alan kadınlar verilen ödülleri kabul etti mi?