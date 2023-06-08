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Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe 08 Haziran 2023 01:06
31. Bölüm | Bezmialem Valide Sultan 29 Mayıs 2023 07:05
30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim 29 Mayıs 2023 07:05
29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar 29 Mayıs 2023 06:05
28. Bölüm | Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü 29 Mayıs 2023 06:05
27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı 29 Mayıs 2023 06:05
İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023) 27 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri 27 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Kadın Bestekarlardan Eserler 27 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü 27 Mayıs 2023 11:05
19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın 27 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları 27 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları 27 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan 27 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri 27 Mayıs 2023 10:05
13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları 27 Mayıs 2023 10:05
12. Bölüm I Hüma Hatun 27 Mayıs 2023 10:05
11. Bölüm I Hatice Turhan Valide Sultan 27 Mayıs 2023 10:05
10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak 27 Mayıs 2023 10:05
9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları 27 Mayıs 2023 10:05
8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare 27 Mayıs 2023 10:05
7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları 27 Mayıs 2023 10:05
6. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
5. Bölüm | Kadın Ahiler 27 Mayıs 2023 10:05
4. Bölüm | Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar 27 Mayıs 2023 10:05
3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri 27 Mayıs 2023 10:05
1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın" 27 Mayıs 2023 10:05

Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe

Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş Sancak Çavuşu Pembe'nin yaşamını anlattı.


Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 33. bölümüne Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe
05:08 Milli Mücadele Dönemi nasıl başladı?
05:58 Milli Mücadele Döneminde kadınlar
20:56 Milli Mücadelede kadınların rolü
21:37 Milli Mücadele Döneminde kadınlar hangi görevlerde bulundu?
31:57 Milli Mücadele'de karadeniz kadınlarının rolü
33:25 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe
34:50 Sancak Çavuşu Pembe ve yol arkadaşı Gülüşan Maksutoğlu
01:03:11 Kurtuluş Savaşı'nın sembol kadın isimleri kimler?
01:06:50 Kurtuluş Savaşı'nda ihanet eden bir kadın var mıydı?
01:08:06 Kurtuluş Savaşı'nda kadınların desteği bireysel miydi?
01:11:27 Pembe Çavuş hangi cephelerde savaştı?
01:17:06 Sancak Çavuşu Pembe'nin etkin rolü neydi?
01:22:36 Savaşlar üzerinden Türk kadınlarının karakterini anlamak
01:23:14 Milli Mücadele'de görev alan kadınlar verilen ödülleri kabul etti mi?

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