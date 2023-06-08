Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe
Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş Sancak Çavuşu Pembe'nin yaşamını anlattı.
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 33. bölümüne Araştırmacı/Yazar İlknur Bektaş konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe
05:08 Milli Mücadele Dönemi nasıl başladı?
05:58 Milli Mücadele Döneminde kadınlar
20:56 Milli Mücadelede kadınların rolü
21:37 Milli Mücadele Döneminde kadınlar hangi görevlerde bulundu?
31:57 Milli Mücadele'de karadeniz kadınlarının rolü
33:25 Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe
34:50 Sancak Çavuşu Pembe ve yol arkadaşı Gülüşan Maksutoğlu
01:03:11 Kurtuluş Savaşı'nın sembol kadın isimleri kimler?
01:06:50 Kurtuluş Savaşı'nda ihanet eden bir kadın var mıydı?
01:08:06 Kurtuluş Savaşı'nda kadınların desteği bireysel miydi?
01:11:27 Pembe Çavuş hangi cephelerde savaştı?
01:17:06 Sancak Çavuşu Pembe'nin etkin rolü neydi?
01:22:36 Savaşlar üzerinden Türk kadınlarının karakterini anlamak
01:23:14 Milli Mücadele'de görev alan kadınlar verilen ödülleri kabul etti mi?