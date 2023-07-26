Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Yazar Ebubekir Subaşı ile "Hz. Aişe'nin (r.a.) Hayatı" konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 39. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 39. bölümüne Yazar Ebubekir Subaşı konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) hanımı: Hz. Aişe (R.A.)
14:00 Müminlerin annesi: Hz. Aişe
18:30 Hz. Ebubekir'in kızı ve Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Hanımı: Hz. Aişe
27:00 Hz. Aişe validemiz, Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ne zaman evlendi?
29:00 Hz. Aişe validemizin aile hayatı
40:00 Müminlerin bilge annesi fakih kadınların öncüsü: Hz. Aişe (r.a.)
54:00 Hz. Aişe'nin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile evlilik hayatı
58:00 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından sonra, Hz. Aişe'nin durumu
01:03:00 Hz. Aişe ile Hz. Ali (r.a.) arasında yaşanan Cemel Vakası
01:08:00 Hz. Aişe döneminde yaşanan olaylar neler?
01:13:00 Hz. Aişe'nin ordusunda kimler vardı?
01:22:00 Cemel Vakası'ndan sonra Hz. Aişe'nin hayatı nasıl değişti?
01:31:00 Müminlerin Bilge Annesi Fakih Kadınların Öncüsü: Hz. Aişe (r.a.)
01:38:00 Hz. Aişe'nin vefatı ve defnedildiği yer