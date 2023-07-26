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Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar 26 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar 20 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar 12 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Yazar Ebubekir Subaşı ile "Hz. Aişe'nin (r.a.) Hayatı" konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 39. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 39. bölümüne Yazar Ebubekir Subaşı konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) hanımı: Hz. Aişe (R.A.)

14:00 Müminlerin annesi: Hz. Aişe

18:30 Hz. Ebubekir'in kızı ve Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Hanımı: Hz. Aişe

27:00 Hz. Aişe validemiz, Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ne zaman evlendi?

29:00 Hz. Aişe validemizin aile hayatı

40:00 Müminlerin bilge annesi fakih kadınların öncüsü: Hz. Aişe (r.a.)

54:00 Hz. Aişe'nin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile evlilik hayatı

58:00 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından sonra, Hz. Aişe'nin durumu

01:03:00 Hz. Aişe ile Hz. Ali (r.a.) arasında yaşanan Cemel Vakası

01:08:00 Hz. Aişe döneminde yaşanan olaylar neler?

01:13:00 Hz. Aişe'nin ordusunda kimler vardı?

01:22:00 Cemel Vakası'ndan sonra Hz. Aişe'nin hayatı nasıl değişti?

01:31:00 Müminlerin Bilge Annesi Fakih Kadınların Öncüsü: Hz. Aişe (r.a.)

01:38:00 Hz. Aişe'nin vefatı ve defnedildiği yer

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