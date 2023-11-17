Orta Çağ'da Batı'ya Yön Veren Kadınlar | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Pınar Ülgen ile Orta Çağ'da Batı'ya yön veren kadınlar konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 55. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Pınar Ülgen konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

05:00 Orta Çağ'da Batı'ya Yön Veren Kadınlar

09:15 Orta Çağ'da Kadınların Rolü

18:15 Orta Çağ Avrupa'sının kadınlara karşı bakış açısı nasıldı?

23:15 Orta Çağ'da soylu kadınların toplumsal statüleri nasıldı?

31:00 Haçlı Seferlerine katılan kadın var mıydı?

41:30 Orta Çağ'da kadınların yaşamı nasıldı?

46:00 Tarihin ilk kadın doğa bilimcilerinden: Azize Hilda

54:00 Orta Çağ'da Batı'ya Yön Veren Kadınlar

01:08:00 Orta Çağ'ın en güçlü kadını Akitanyalı Eleanor

01:15:00 Bizans'a hükmeden kadın: Teodora

01:19:00 Orta Çağ'ın öncü feminist yazarı: Christine De Pisan

01:26:00 İngiltere'ye karşı ülkesini savunan Fransız Azizesi: Jeanne D'arc

01:31:00 Kastilya Kraliçesi Kirli İsabel