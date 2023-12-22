Orta Çağ'da Kafkaslarda Kadın | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Prof. Dr. Ömer Subaşı ile Gürcistan tarihinin en başarılı kraliçesi Tamara, konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Ömer Subaşı konuk oldu.
Nermin Taylan'ın sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:30 Orta Çağ'da Kafkaslarda Kadın
04:30 Orta Çağ'da Gürcü Krallığı
12:00 Kraliçe Tamara'nın Hükümdarlık Dönemi
15:30 Kraliçe Rusudan kimdir?
18:45 Gürcü Hatun Tamara kimdir?
21:15 Kraliçe Rusudan'ın oğlu Davit kimdir?
25:15 Gürcü dış siyasetinde kadının rolü
29:15 Maria Bagrationi kimdir?
33:15 Bizans sarayında Gürcü Prenses Maria Bagrationi
39:00 Evlilik bağlamında Türk Gürcü ilişkisi
45:00 Kraliçe Tamara kimdir?
51:00 Kraliçe Tamara'nın hükümdarlık dönemi
01:07:00 Gürcistan tarihinin en başarılı kraliçesi Tamara
01:13:00 Orta Çağ'da Kafkaslarda kadın
01:19:00 Gürcü siyasetinde Kraliçe Tamara'nın rolü
01:29:00 Gürcü Hatun'un Gıyaseddin Keyhüsrev ile evliliği nasıl gerçekleşti?
01:33:00 Selçuklu siyasi hayatında Gürcü Hatun'un rolü
01:39:00 Gürcü Hatun'un Mevlana ile arasındaki dostluk nasıl kuruldu?