Orta Çağ'da Kafkaslarda Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Ömer Subaşı ile Gürcistan tarihinin en başarılı kraliçesi Tamara, konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Ömer Subaşı konuk oldu.

Nermin Taylan'ın sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:30 Orta Çağ'da Kafkaslarda Kadın

04:30 Orta Çağ'da Gürcü Krallığı

12:00 Kraliçe Tamara'nın Hükümdarlık Dönemi

15:30 Kraliçe Rusudan kimdir?

18:45 Gürcü Hatun Tamara kimdir?

21:15 Kraliçe Rusudan'ın oğlu Davit kimdir?

25:15 Gürcü dış siyasetinde kadının rolü

29:15 Maria Bagrationi kimdir?

33:15 Bizans sarayında Gürcü Prenses Maria Bagrationi

39:00 Evlilik bağlamında Türk Gürcü ilişkisi

45:00 Kraliçe Tamara kimdir?

51:00 Kraliçe Tamara'nın hükümdarlık dönemi

01:07:00 Gürcistan tarihinin en başarılı kraliçesi Tamara

01:13:00 Orta Çağ'da Kafkaslarda kadın

01:19:00 Gürcü siyasetinde Kraliçe Tamara'nın rolü

01:29:00 Gürcü Hatun'un Gıyaseddin Keyhüsrev ile evliliği nasıl gerçekleşti?

01:33:00 Selçuklu siyasi hayatında Gürcü Hatun'un rolü

01:39:00 Gürcü Hatun'un Mevlana ile arasındaki dostluk nasıl kuruldu?