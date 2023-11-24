Orta Doğu'da Kadın I Yön Veren Kadınlar

Orta Doğu'da kadının toplumsal konumu nasıldı?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 56. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Dr. Tuğba Yıldız konuk oldu.

03:00 Geçmişten Günümüze Orta Doğu'da Kadın

07:00 Orta Doğu'da Kadın Kavramı ve Hareketleri

18:00 Orta Doğu'da kadının toplumsal konumu nasıldı?

28:00 Siyasette ve Sosyal Hayatta Orta Doğu Kadını

32:00 Modern ve Postmodern Dönemde Orta Doğu'da Kadın Mücadelesi

33:00 Orta Doğu'da Farklılaşan Siyasi Yapının Kadın Hareketlerine Etkisi

38:00 Orta Doğu'da Kadın Hareketleri

42:00 Orta Doğu'da Kadın Mücadelesi ve Karşılaştığı Engeller

50:00 Orta Doğu'da Kadın ve Kadın Hakları

52:00 Orta Doğu'da kadınlar hangi haklara sahipler?

1:00:00 Orta Doğu'da Kadınların Eğitim Hayatı

1:28:00 Orta Doğu'da Kadın Olmak