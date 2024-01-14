Osmanlı Döneminde Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Arşiv Uzmanı - Tarihçi - Yazar Orhan Sakin ile Osmanlı toplumunda kadının yerinin önemi konuşuldu.

Arşiv belgelerine Osmanlı kadınlarının yaşamları nasıl yansıdı? Sarayda, konakta, hanede kadınların nasıl bir yaşam vardı? Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadına verilen haklar nelerdir?

Yön Veren Kadınlar'a bu hafta Arşiv Uzmanı - Tarihçi - Yazar Orhan Sakin konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Osmanlı Döneminde Kadın

09:15 Osmanlı toplumunda kadının yeri

12:55 Harem hangi amaçla kuruldu?

16:15 Osmanlı Devleti'nde harem kurumu

18:45 Harem kadınları ve Harem'de eğitim

21:15 Harem Batılıların tasvir ettiği gibi bir yer mi?

25:15 Haremin asıl kuruluş amacı neydi?

31:25 Osmanlı Devleti'nde Harem Kurumu

36:30 Disiplin ve edebin hakim olduğu yer: Harem

55:00 Osmanlı'da kadının sosyal hayattaki rolü

58:15 Sarayda, konakta, hanede kadınların nasıl bir yaşam vardı?

01:03:00 Osmanlı'da kadının sosyal hayattaki rolü

01:09:00 Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadına verilen haklar

01:18:00 Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadın