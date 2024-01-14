Osmanlı Döneminde Kadın | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Arşiv Uzmanı - Tarihçi - Yazar Orhan Sakin ile Osmanlı toplumunda kadının yerinin önemi konuşuldu.
Arşiv belgelerine Osmanlı kadınlarının yaşamları nasıl yansıdı? Sarayda, konakta, hanede kadınların nasıl bir yaşam vardı? Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadına verilen haklar nelerdir?
Yön Veren Kadınlar'a bu hafta Arşiv Uzmanı - Tarihçi - Yazar Orhan Sakin konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Osmanlı Döneminde Kadın
09:15 Osmanlı toplumunda kadının yeri
12:55 Harem hangi amaçla kuruldu?
16:15 Osmanlı Devleti'nde harem kurumu
18:45 Harem kadınları ve Harem'de eğitim
21:15 Harem Batılıların tasvir ettiği gibi bir yer mi?
25:15 Haremin asıl kuruluş amacı neydi?
31:25 Osmanlı Devleti'nde Harem Kurumu
36:30 Disiplin ve edebin hakim olduğu yer: Harem
55:00 Osmanlı'da kadının sosyal hayattaki rolü
58:15 Sarayda, konakta, hanede kadınların nasıl bir yaşam vardı?
01:03:00 Osmanlı'da kadının sosyal hayattaki rolü
01:09:00 Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadına verilen haklar
01:18:00 Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da kadın