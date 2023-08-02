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Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar 02 Ağustos 2023 40. Bölüm
Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar 26 Temmuz 2023 39. Bölüm
Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar 20 Temmuz 2023 38. Bölüm
Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar 12 Temmuz 2023 37. Bölüm
Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 1. Bölüm

Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul ile Türk tarihinin kahraman kadınları konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 40. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'a bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Osmanlı Seferlerinde Kadın

05:00 Osmanlı'dan önce Türklerin seferlere eşleri ile gitme geleneği var mıydı?

10:00 Hangi sultanlar, seferlere eşleri ile birlikte gidiyordu?

14:00 Seferlere kadınlardan sadece sultan eşleri mi katılıyordu?

17:00 Dulkadiroğulları'nın 30 bin zırhlı kadın süvari mi vardı?

21:15 Anadolu Kadınlar Birliği: Bacıyan-ı Rum

28:30 Klasik dönemde kadın asker var mıydı?

33:00 Seferlere katılan kadınların giyim kuşamı nasıldı?

38:15 Sefere katılan kadınlar hangi rolleri üstleniyordu?

43:15 Osmanlı orduları sefere nasıl giderdi?

49:15 Osmanlı seferlerinde kadın

01:07:00 Sefere çıkan orduda kadınların görevleri nelerdi?

01:13:00 Osmanlı'da kadınlar her zaman orduda yer aldı mı?

01:20:00 Osmanlı'nın son döneminde kadınların savaşlara dahil olma sebepleri

01:31:00 Türk tarihinin kahraman kadınları

01:36:00 Türk tarihine yön veren kadınlar kimlerdir?

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