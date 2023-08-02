Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul ile Türk tarihinin kahraman kadınları konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 40. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'a bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Osmanlı Seferlerinde Kadın

05:00 Osmanlı'dan önce Türklerin seferlere eşleri ile gitme geleneği var mıydı?

10:00 Hangi sultanlar, seferlere eşleri ile birlikte gidiyordu?

14:00 Seferlere kadınlardan sadece sultan eşleri mi katılıyordu?

17:00 Dulkadiroğulları'nın 30 bin zırhlı kadın süvari mi vardı?

21:15 Anadolu Kadınlar Birliği: Bacıyan-ı Rum

28:30 Klasik dönemde kadın asker var mıydı?

33:00 Seferlere katılan kadınların giyim kuşamı nasıldı?

38:15 Sefere katılan kadınlar hangi rolleri üstleniyordu?

43:15 Osmanlı orduları sefere nasıl giderdi?

49:15 Osmanlı seferlerinde kadın

01:07:00 Sefere çıkan orduda kadınların görevleri nelerdi?

01:13:00 Osmanlı'da kadınlar her zaman orduda yer aldı mı?

01:20:00 Osmanlı'nın son döneminde kadınların savaşlara dahil olma sebepleri

01:31:00 Türk tarihinin kahraman kadınları

01:36:00 Türk tarihine yön veren kadınlar kimlerdir?

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