Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul ile Türk tarihinin kahraman kadınları konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 40. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'a bu bölümde Prof. Dr. Kahraman Şakul konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Osmanlı Seferlerinde Kadın
05:00 Osmanlı'dan önce Türklerin seferlere eşleri ile gitme geleneği var mıydı?
10:00 Hangi sultanlar, seferlere eşleri ile birlikte gidiyordu?
14:00 Seferlere kadınlardan sadece sultan eşleri mi katılıyordu?
17:00 Dulkadiroğulları'nın 30 bin zırhlı kadın süvari mi vardı?
21:15 Anadolu Kadınlar Birliği: Bacıyan-ı Rum
28:30 Klasik dönemde kadın asker var mıydı?
33:00 Seferlere katılan kadınların giyim kuşamı nasıldı?
38:15 Sefere katılan kadınlar hangi rolleri üstleniyordu?
43:15 Osmanlı orduları sefere nasıl giderdi?
49:15 Osmanlı seferlerinde kadın
01:07:00 Sefere çıkan orduda kadınların görevleri nelerdi?
01:13:00 Osmanlı'da kadınlar her zaman orduda yer aldı mı?
01:20:00 Osmanlı'nın son döneminde kadınların savaşlara dahil olma sebepleri
01:31:00 Türk tarihinin kahraman kadınları
01:36:00 Türk tarihine yön veren kadınlar kimlerdir?
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