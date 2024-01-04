Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Eğitim Tarihçisi Derya Özen ile Osmanlı Devleti'nde kız çocuklarının eğitimi ve kız mektepleri konusu ele alındı.

Osmanlı'da kız çocuklarının eğitimi nasıldı? Kız mekteplerinden mezun olanlar iş bulabiliyor muydu?

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumu ile Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde Eğitim Tarihçisi Derya Özen ile "Osmanlı Devleti'nde Kız Çocuklarının Eğitimi" ele alındı.

00:00 Yön Veren Kadınlar

01:00 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

05:33 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi Nasıl Başladı?

11:11 Osmanlı Eğitim Sistemi'nde Sıbyan Mektepleri

18:00 Islahat ve Tanzimat Dönemlerinde Kızlar İçin Açılan Okullar

21:00 Kızlar İçin Açılan İlk Mektep: Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi

25:00 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

27:32 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Kız Eğitimi

31:02 Kız Çocukları Okula Gönderilsin Diye Devlet Halkı Teşvik etmiş Midir?

33:17 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

39:02 II. Abdülhamid Döneminde Kız Okulları Sayısının Artmasının Sebebi Nedir?

44:32 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

55:00 Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi

01:05:30 Kızlar Hangi Alanda Daha Çok Eğitim Almışlardır?

01:08:00 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

01:10:30 Osmanlı Döneminde Açılan Okulların Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir?

01:13:00 Kız Çocukları İçin Açılan Okulların Temel Misyonu Neydi?

01:15:30 Darülmuallimat'ların Önemi Nedir?

01:18:20 Osmanlı'da Kız Öğretmen Okulu: Darülmuallimat

01:26:20 Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı

01:28:45 Osmanlı'da Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kız Mektepleri

01:30:54 Osmanlı'da Kadınlara Mahsus Verilen Nişan: Şefkat

01:33:32 II. Abdülhamid Döneminde Şefkat Nişanını Alan Kadınlar