Rabia Gülnuş Emetullah Sultan | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Doç. Dr. Fatih Köse ile Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın hayatı konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 53. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Doç. Dr. Fatih Köse konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Gülnuş Valide Sultan kimdir?
06:30 Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın Hayatı
09:30 Gülnuş Valide Sultan Osmanlı sarayına nasıl girdi?
12:30 II. Mustafa ve III. Ahmed'in Annesi: Gülnuş Emetullah Sultan
15:15 Gülnuş Valide Sultan, Sultan IV. Mehmed ile nasıl evlendi?
20:00 Gülnuş Valide Sultan sarayda güçlü bir isim miydi?
24:00 Gelenekten modernliğe geçişin son validesi: Gülnuş Emetullah Sultan
27:00 Gülnuş Valide Sultan Balkanlara seyahat eden ilk valide sultan mı?
30:00 Balkanlara seyahat eden ilk valide: Gülnuş Emetullah Sultan
34:00 Gülnuş Sultan'ın hayatı oğlu padişah olduktan sonra nasıl değişti?
40:00 Gülnuş Valide Sultan ve Edirne Vakası
45:00 Gülnuş Sultan Oğullarının taht değişikliği döneminde neler yaşadı?
52:00 Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın hayatı
01:11:00 Osmanlı'nın hayırsever valide sultanlarından: Gülnuş Emetullah
01:16:00 Gülnuş Valide Sultan'ın yaptırdığı: Yeni Valide Külliyesi
01:35:00 Gülnuş Valide Sultan'ın türbesi nerede?
01:39:00 Gülnuş Valide Sultan hayatını nerede ve nasıl kaybetti?