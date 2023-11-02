Rabia Gülnuş Emetullah Sultan | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Doç. Dr. Fatih Köse ile Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın hayatı konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 53. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Doç. Dr. Fatih Köse konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Gülnuş Valide Sultan kimdir?

06:30 Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın Hayatı

09:30 Gülnuş Valide Sultan Osmanlı sarayına nasıl girdi?

12:30 II. Mustafa ve III. Ahmed'in Annesi: Gülnuş Emetullah Sultan

15:15 Gülnuş Valide Sultan, Sultan IV. Mehmed ile nasıl evlendi?

20:00 Gülnuş Valide Sultan sarayda güçlü bir isim miydi?

24:00 Gelenekten modernliğe geçişin son validesi: Gülnuş Emetullah Sultan

27:00 Gülnuş Valide Sultan Balkanlara seyahat eden ilk valide sultan mı?

30:00 Balkanlara seyahat eden ilk valide: Gülnuş Emetullah Sultan

34:00 Gülnuş Sultan'ın hayatı oğlu padişah olduktan sonra nasıl değişti?

40:00 Gülnuş Valide Sultan ve Edirne Vakası

45:00 Gülnuş Sultan Oğullarının taht değişikliği döneminde neler yaşadı?

52:00 Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın hayatı

01:11:00 Osmanlı'nın hayırsever valide sultanlarından: Gülnuş Emetullah

01:16:00 Gülnuş Valide Sultan'ın yaptırdığı: Yeni Valide Külliyesi

01:35:00 Gülnuş Valide Sultan'ın türbesi nerede?

01:39:00 Gülnuş Valide Sultan hayatını nerede ve nasıl kaybetti?