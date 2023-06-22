VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım ile "Roman Yazarı Safiye Erol" konuşuldu.

Roman Yazarı Safiye Erol kimdir? Safiye Erol yazmaya ne zaman başladı? Balkan Harbi, Safiye Erol'un yazarlığını nasıl etkiledi? Safiye Erol yurt dışına giderken yanında ne götürüyordu? Safiye Erol neden çok tanınan bir yazar olmadı?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 35. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım konuk oldu.

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