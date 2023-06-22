Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım ile "Roman Yazarı Safiye Erol" konuşuldu.

Roman Yazarı Safiye Erol kimdir? Safiye Erol yazmaya ne zaman başladı? Balkan Harbi, Safiye Erol'un yazarlığını nasıl etkiledi? Safiye Erol yurt dışına giderken yanında ne götürüyordu? Safiye Erol neden çok tanınan bir yazar olmadı?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 35. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım konuk oldu.