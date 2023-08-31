Savaş ve Göçlerde "Kadın" Figürü I Yön Veren Kadınlar

Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde Prof. Dr. Burhan Sayılır ile "Savaş ve Göçlerde Kadın Figürü" konusu irdelendi.

"Yön Veren Kadınlar"ın bu bölümünde "Tarihte Savaş, Göç ve Kadın" konuşuldu... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümüne Prof. Dr. Burhan Sayılır konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:05 Tarihteki Göçler Kadınları Nasıl Etkiledi?

12:35 İstiklal Harbi'nde Kadınların Vaziyeti Neydi?

17:25 Savaş ve Göçler Kadınları Nasıl Etkiledi?

38:50 I. Dünya Savaşı'nda Kadınlar Neler Yaşadı?

50:00 Kadınların Savaşlarda Gösterdiği Faaliyetler

01:11:30 Savaş ve Göçlerde "Kadın" Figürü

01:15:38 Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Mitingi

01:32:10 Kıbrıs'ta Türklerin Yaşadığı Zulüm

01:43:20 Terörün Kadınlar Üzerindeki Etkisi