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Şule Yüksel Şenler'in Hayatı I Yön Veren Kadınlar 07 Eylül 2023 45. Bölüm
Savaş ve Göçlerde "Kadın" Figürü I Yön Veren Kadınlar 31 Ağustos 2023 44. Bölüm
Hidiv Sarayı'nın Prensesi: Zeynep Züleyha | Yön Veren Kadınlar 23 Ağustos 2023 43. Bölüm
Gertrude Bell | Yön Veren Kadınlar 17 Ağustos 2023 42. Bölüm
Nezahat Onbaşı | Yön Veren Kadınlar 10 Ağustos 2023 41. Bölüm
Osmanlı Seferlerinde Kadın | Yön Veren Kadınlar 03 Ağustos 2023 40. Bölüm
Müminlerin Annesi: Hz. Aişe | Yön Veren Kadınlar 26 Temmuz 2023 39. Bölüm
Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar 20 Temmuz 2023 38. Bölüm
Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar 12 Temmuz 2023 37. Bölüm
Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 04 Eylül 2023 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 16 Ağustos 2023 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 15 Ağustos 2023 1. Bölüm

Şule Yüksel Şenler'in Hayatı I Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Demet Tezcan ile hayatı mücadeleyle geçen bir isim "Şule Yüksel Şenler" konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu ve Yazar Demet Tezcan'ın konuk olduğu Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde Şule Yüksel Şenler konuşuldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:05 Şule Yüksel Şenler Kimdir?

04:50 Bir Döneme Damga Vuran Şule Yüksel Şenler'in Hayatı

07:30 Hayatı Mücadeleyle Geçen İsim: Şule Yüksel Şenler

12:40 Şule Yüksel Şenler'in Çocukluğu Nasıl Geçti?

16:10 Şule Yüksel Şenler Kimdir?

20:35 Bir Döneme Damga Vuran Şule Yüksel Şenler'in Hayatı

31:10 Şule Yüksel Şenler'in Eğitim Hayatı

36:45 Bir Devrin Öncü Kadınlarından Şule Yüksel Şenler

38:25 Şule Yüksel Şenler'in Gençlik Yılları Nasıl Geçti?

52:50 Şenler, Huzur Sokağı Romanını Neden Kaleme Aldı?

53:45 Huzur Sokağı Romanı Dönemini Nasıl Etkiledi?

58:00 Huzur Sokağı Toplumu Nasıl Etkiledi?

01:12:45 Şule Yüksel Şenler'in Konferansları Halka Nasıl Tesir Ediyordu?

01:24:15 Başörtüsü Mücadelesinin Simge İsmi: Şule Yüksel Şenler

01:27:05 Şule Yüksel Şenler Neden Cezaevine Girdi?

01:38:10 Şule Yüksel Şenler'in Son Zamanları Nasıl Geçti?

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