Şule Yüksel Şenler'in Hayatı I Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Demet Tezcan ile hayatı mücadeleyle geçen bir isim "Şule Yüksel Şenler" konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu ve Yazar Demet Tezcan'ın konuk olduğu Yön Veren Kadınlar'ın bu bölümünde Şule Yüksel Şenler konuşuldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:05 Şule Yüksel Şenler Kimdir?

04:50 Bir Döneme Damga Vuran Şule Yüksel Şenler'in Hayatı

07:30 Hayatı Mücadeleyle Geçen İsim: Şule Yüksel Şenler

12:40 Şule Yüksel Şenler'in Çocukluğu Nasıl Geçti?

16:10 Şule Yüksel Şenler Kimdir?

20:35 Bir Döneme Damga Vuran Şule Yüksel Şenler'in Hayatı

31:10 Şule Yüksel Şenler'in Eğitim Hayatı

36:45 Bir Devrin Öncü Kadınlarından Şule Yüksel Şenler

38:25 Şule Yüksel Şenler'in Gençlik Yılları Nasıl Geçti?

52:50 Şenler, Huzur Sokağı Romanını Neden Kaleme Aldı?

53:45 Huzur Sokağı Romanı Dönemini Nasıl Etkiledi?

58:00 Huzur Sokağı Toplumu Nasıl Etkiledi?

01:12:45 Şule Yüksel Şenler'in Konferansları Halka Nasıl Tesir Ediyordu?

01:24:15 Başörtüsü Mücadelesinin Simge İsmi: Şule Yüksel Şenler

01:27:05 Şule Yüksel Şenler Neden Cezaevine Girdi?

01:38:10 Şule Yüksel Şenler'in Son Zamanları Nasıl Geçti?