Timurlu Devletinde Kadın | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Dr. Nagehan Küçükyıldız ile Timurlu toplumunda kadının rolü ve konumu konuşuldu.

Timur Devleti'nin tarih sahnesindeki yeri ve önemi ne? Timur Devleti'nin tarih sahnesindeki yeri ve önemi ne? Timurlu toplumunda kadınların hakları nasıl korunuyordu? Dini hayatta kadın nerede duruyordu? Kadınların orduda görev ve sorumlulukları nelerdir? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 49. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Dr. Nagehan Küçükyıldız konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Timurlularda Kadınlar

10:00 Timurlu Devletinde kadın ve statüsü

13:30 Timurlu toplumunda siyasi ve sosyal manada evlilikler nasıldı?

24:00 Timurlu toplumunda kadının rolü ve konumu

33:00 Timurlu Devletinde kadınların askeri seferlerdeki rolü neydi?

42:00 Timurlu toplumunda hukuki açıdan kadınların hakları nasıl korunurdu?

47:00 Timurlu toplumunda kadınlar nasıl giyinirdi?

01:01:00 Timurlu toplumunda kadının sanat ve edebiyattaki rolü

01:32:00 Timurlu Devletinde kadın ve statüsü