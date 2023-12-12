Türk Kültüründe Vakıf Kuran Kadınlar | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Yazar Nesibe Yazgan Uslu ile Türk kültüründe vakıfların yeri ve önemi konuşuldu.

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Akademisyen Yazar Nesibe Yazgan Uslu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:32 Türk kültüründe vakıf kuran kadınlar

05:07 Türk kültüründe vakıfların yeri ve önemi

05:26 İslam medeniyetinde vakıflar ve vakıf kültürü

07:55 Türk kültüründe vakıfların yeri ve önemi

10:56 Türk kültüründe vakıf kuran kadınlar

20:57 Kadınların vakıf çalışmalarına gösterdiği hassasiyet

23:05 Selçuklular döneminde kadınların kurduğu vakıflar ve faaliyetleri

34:15 Vakıf kültürünün öncüleri "Osmanlı Kadınları"

40:20 Osmanlı toplumunda vakıf çeşitleri ve işleyişi

42:13 Osmanlı medeniyetinde kadınlar ve çocuklar için kurulmuş vakıflar var mı?

44:11 Hürrem Sultan'ın yaptırdığı en büyük hayrat: Haseki Külliyesi

01:01:45 Vakıflarda çalışan kadınların iş dağılımı nasıldı?

01:06:56 Kadınların çalıştığı vakıfların yönetimi ve işleyişi

01:20:47 Selçuklular ve Osmanlı'da kadınların kurduğu vakıflar

01:28:23 Bezmi Alem Valide Sultan'ın kurduğu vakıflar

01:43:41 Hatice Turhan Sultan'ın yaptırdığı eserler