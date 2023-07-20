Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar

Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 38. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 38. bölümüne Yüksek Mimar Sadri Demirkol konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri

04:30 Bani ne demek, nasıl ortaya çıktı?

07:03 İslamiyetten önce Türk toplumunda kadının yeri

15:00 Türk tarihinde kadın banilerin etkileri

21:00 Anadolu Selçuklu sanatında kadın baniler

24:00 Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?

29:00 Kadın banilerin yaptırdığı mimari eserlerin yapısı nasıldı?

34:00 Kadın banilerin yaptırdıkları külliyelerin özellikleri

40:00 Kadın baniler eserlerini neden İpek Yolu üzerine yaptırıyorlardı?

46:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri

55:00 Kadın banilerin mimari eserlerinde dönem ayrımı var mıydı?

01:21:00 Osmanlı'da kadın baniler imar faaliyetlerinde ne kadar etkinlerdi?