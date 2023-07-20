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Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar 20 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Memlüklü Sultanı Şecerüddür | Yön Veren Kadınlar 12 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Hz. Meryem | Yön Veren Kadınlar 05 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Safiye Erol | Yön Veren Kadınlar 22 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Moğol Toplumunda Kadınlar | Yön Veren Kadınlar 16 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Milli Mücadele Kahramanı Sancak Çavuşu Pembe I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Bezmialem Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
İslam ile birlikte kadına verilen değer I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Kadın Bestekarlardan Eserler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Türk Yazıtlarında Kadın Mührü I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Eyyübilerin Hayırsever Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Harezmşah Devleti'nin Sultanları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hüma Hatun I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Hatice Turhan Valide Sultan I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Balkanlarda Kadın Olmak I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Hz. Hacer ve Hz. Sare I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kadın Ahiler I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Asr-ı Saadet'te Kadın I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türk Toplumunda Kadının Yeri I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tarihte ve Günümüzde "Kadın" I Yön Veren Kadınlar 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar

Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 38. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 38. bölümüne Yüksek Mimar Sadri Demirkol konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri
04:30 Bani ne demek, nasıl ortaya çıktı?
07:03 İslamiyetten önce Türk toplumunda kadının yeri
15:00 Türk tarihinde kadın banilerin etkileri
21:00 Anadolu Selçuklu sanatında kadın baniler
24:00 Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?
29:00 Kadın banilerin yaptırdığı mimari eserlerin yapısı nasıldı?
34:00 Kadın banilerin yaptırdıkları külliyelerin özellikleri
40:00 Kadın baniler eserlerini neden İpek Yolu üzerine yaptırıyorlardı?
46:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri
55:00 Kadın banilerin mimari eserlerinde dönem ayrımı var mıydı?
01:21:00 Osmanlı'da kadın baniler imar faaliyetlerinde ne kadar etkinlerdi?

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