Türk tarihinde kadın baniler | Yön Veren Kadınlar
Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 38. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 38. bölümüne Yüksek Mimar Sadri Demirkol konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri
04:30 Bani ne demek, nasıl ortaya çıktı?
07:03 İslamiyetten önce Türk toplumunda kadının yeri
15:00 Türk tarihinde kadın banilerin etkileri
21:00 Anadolu Selçuklu sanatında kadın baniler
24:00 Kadın banilerin eserlerinde ne tür incelikler görüyoruz?
29:00 Kadın banilerin yaptırdığı mimari eserlerin yapısı nasıldı?
34:00 Kadın banilerin yaptırdıkları külliyelerin özellikleri
40:00 Kadın baniler eserlerini neden İpek Yolu üzerine yaptırıyorlardı?
46:00 Osmanlı mimarisinde kadın banilerin etkileri
55:00 Kadın banilerin mimari eserlerinde dönem ayrımı var mıydı?
01:21:00 Osmanlı'da kadın baniler imar faaliyetlerinde ne kadar etkinlerdi?