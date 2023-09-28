Valide Sultanlardan Gülbahar Hatun | Yön Veren Kadınlar
Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Resul Orman ile "II. Bayezid'in eşi, Yavuz'un annesi: Gülbahar Hatun" konuşuldu
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 48. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı - Yazar Resul Orman konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Valide Sultanlardan Gülbahar Hatun'un Hayatı
06:00 Gülbahar Hatun kimdir?
15:00 Gülbahar Hatun'un Osmanlı Sarayına nasıl yolu düştü?
26:30 II. Bayezid'in eşi: Gülbahar Hatun
30:00 Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'i nasıl yetiştirdi?
34:00 II. Bayezid'in eşi, Yavuz'un annesi: Gülbahar Hatun
54:00 Gülbahar Hatun ne zaman ve nerede vefat etti?
56:30 Gülbahar Hatun'un vakıf çalışmaları
01:04:00 Gülbahar Hatun'un türbesini kim yaptırdı?
01:10:00 Trabzon'da Gülbahar Hatun Camii'nin mimari özellikleri
01:22:00 Gülbahar Hatun Külliyesi'nden günümüze neler kaldı?