Valide Sultanlardan Gülbahar Hatun | Yön Veren Kadınlar

Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Resul Orman ile "II. Bayezid'in eşi, Yavuz'un annesi: Gülbahar Hatun" konuşuldu

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 48. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı - Yazar Resul Orman konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Valide Sultanlardan Gülbahar Hatun'un Hayatı

06:00 Gülbahar Hatun kimdir?

15:00 Gülbahar Hatun'un Osmanlı Sarayına nasıl yolu düştü?

26:30 II. Bayezid'in eşi: Gülbahar Hatun

30:00 Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'i nasıl yetiştirdi?

34:00 II. Bayezid'in eşi, Yavuz'un annesi: Gülbahar Hatun

54:00 Gülbahar Hatun ne zaman ve nerede vefat etti?

56:30 Gülbahar Hatun'un vakıf çalışmaları

01:04:00 Gülbahar Hatun'un türbesini kim yaptırdı?

01:10:00 Trabzon'da Gülbahar Hatun Camii'nin mimari özellikleri

01:22:00 Gülbahar Hatun Külliyesi'nden günümüze neler kaldı?