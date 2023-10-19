Yassıada'da Yargılanan Kadınlar | Yön Veren Kadınlar
Öğr.Gör. Işıl Tuna Pınar ile 1960 Darbesi ve Yassıada'da yargılanan kadınlar konuşuldu.
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" yeni bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Öğr.Gör. Işıl Tuna Pınar konuk oldu.
03:00 Yassıada'da Yargılanan Kadınlar
09:45 Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verildikten Sonra Neler Yaşandı?
15:45 Demokrat Partili Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Faaliyetleri
21:50 Demokrat Parti'nin İçerisindeki Kadın Milletvekilleri Kimlerdi?
27:30 Demokrat Partili Kadın Milletvekilleri Siyasete Nasıl Yön Verdiler?
33:40 Kadın Milletvekillerinin Sosyal ve Toplumsal Etkileri Nasıldı?
51:30 Kadın Milletvekilleri Yassıada'yı Nasıl Götürüldüler?
57:20 Yassıada'da Kadın Milletvekillerinden Kimler Yargılandı?
58:30 Yassıada'ya Yaşananlar Nasıl Servis Edildi?
01:11:55 Yassıada'ya Yargılanan Kadınlar
01:17:45 Yassıada'da Dış Dünya İle Haberleşme Nasıl Gerçekleşiyordu?
01:23:00 Kadın Milletvekilleri Hangi Suçlarla İtham Edildiler?
01:28:00 Kadın Milletvekilleri Yassıada Mahkemelerinde Ceza Aldılar mı?