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Yön Veren Komutanlar

Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi? | Yön Veren Komutanlar

Gurlular Kimdir ve Tarih Sahnesindeki Önemi Nedir?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Akademisyen / Yazar Sena Saraç konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
03:00 Gurlular Kimdir ve Tarih Sahnesindeki Önemi Nedir?
07:00 Bir Hanedanın Doğuşuna Ev Sahipliği Yapan Bölge: Gur Coğrafyası
11:30 Gurluların Etnik Kökeni Nedir?
18:00 Gurluların Etnik Kökeni Tacik mi, Afgan mı, Türk mü?
26:00 Gurlular İslam'ı Nasıl Kabul Etti?
28:45 Gurlular ve Abbasiler Arasındaki İlişki Nasıldı?
31:45 Alaeddin Hüseyin Öncesinde Gurlular ve Gazneliler Arasında Neler Yaşandı?
38:30 Gurlular İle Gazneliler Arasında Düşmanlığın Fitilini Hangi Olay Ateşledi?
45:00 Gurlular ve Gazneliler Arasındaki Mücadele Nasıl Sonuçlandı?
53:00 Gazne'nin Tahrip Edilmesine Yol Açan Olaylar
55:30 Alaeddin Hüseyin'in Yönetim ve Strateji Yeteneği
58:00 Alaeddin Hüseyin Neden ve Nasıl "Cihansuz" Lakabını Aldı?
01:00:00 Sultan Sencer, Gazneliler ve Gurlular Arasındaki Savaşlara Nasıl Tepki Verdi?
01:05:00 Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi?
01:07:00 Alaeddin Hüseyin ve Sultan Sencer'in Karşı Karşıya Geldiği An: Nab Savaşı
01:10:00 Alaeddin Hüseyin Cihansuz'un Sultan Sencer Yanındaki Esareti
01:16:00 Cihansuz'un Gurlu Tahtına Dönüşü Nasıl Gerçekleşti?
01:19:00 Alaeddin Hüseyin, Hangi Mezhebi Tercih Etti?
01:23:00 Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi?
01:28:00 Gurluların Yıkılış Süreci Nasıl Gerçekleşti?
01:32:00 Bir Komutan Olarak Alaeddin Hüseyin Cihansuz'un Yaşamı Günümüz İnsanına Ne Söyler?

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