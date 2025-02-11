Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi? | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Akademisyen / Yazar Sena Saraç konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

03:00 Gurlular Kimdir ve Tarih Sahnesindeki Önemi Nedir?

07:00 Bir Hanedanın Doğuşuna Ev Sahipliği Yapan Bölge: Gur Coğrafyası

11:30 Gurluların Etnik Kökeni Nedir?

18:00 Gurluların Etnik Kökeni Tacik mi, Afgan mı, Türk mü?

26:00 Gurlular İslam'ı Nasıl Kabul Etti?

28:45 Gurlular ve Abbasiler Arasındaki İlişki Nasıldı?

31:45 Alaeddin Hüseyin Öncesinde Gurlular ve Gazneliler Arasında Neler Yaşandı?

38:30 Gurlular İle Gazneliler Arasında Düşmanlığın Fitilini Hangi Olay Ateşledi?

45:00 Gurlular ve Gazneliler Arasındaki Mücadele Nasıl Sonuçlandı?

53:00 Gazne'nin Tahrip Edilmesine Yol Açan Olaylar

55:30 Alaeddin Hüseyin'in Yönetim ve Strateji Yeteneği

58:00 Alaeddin Hüseyin Neden ve Nasıl "Cihansuz" Lakabını Aldı?

01:00:00 Sultan Sencer, Gazneliler ve Gurlular Arasındaki Savaşlara Nasıl Tepki Verdi?

01:05:00 Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi?

01:07:00 Alaeddin Hüseyin ve Sultan Sencer'in Karşı Karşıya Geldiği An: Nab Savaşı

01:10:00 Alaeddin Hüseyin Cihansuz'un Sultan Sencer Yanındaki Esareti

01:16:00 Cihansuz'un Gurlu Tahtına Dönüşü Nasıl Gerçekleşti?

01:19:00 Alaeddin Hüseyin, Hangi Mezhebi Tercih Etti?

01:23:00 Alaeddin Hüseyin, Nasıl Bir Liderdi?

01:28:00 Gurluların Yıkılış Süreci Nasıl Gerçekleşti?

01:32:00 Bir Komutan Olarak Alaeddin Hüseyin Cihansuz'un Yaşamı Günümüz İnsanına Ne Söyler?