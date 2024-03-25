Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar
Hz. Ebubekir'in halife seçildikten sonra yaptığı konuşmayı nasıl anlamalıyız?
Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumu, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın katkılarıyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle...
04:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)
07:00 Sadakat Örneği: Hz. Ebubekir (R.A.)
12:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)
15:00 Peygamber'in İzinde: Hz. Ebubekir (R.A.
17:00 Hz. Ebubekir'in Halife Seçilmesi
21:15 Hz. Ebubekir'in Halide Seçildikten Sonra Yaptığı İlk Konuşma
23:00 Hz. Ebubekir'in Halife Seçildikten Sonra Yaptığı Konuşmayı Nasıl Anlamalıyız?
26:30 Hz. Ebubekir'in Halide Olduktan Sonra İlk İcraati Ne Oldu?
29:00 Hz. Ebubekir'in İtirazlara Rağmen Üsame Ordusunu Göndermesi
32:00 Hz. Ebubekir'in Liderlik Özellikleri
35:30 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)
40:00 Hz. Ebubekir'in (R.A.) Peygamberlere Karşı Tavrı ve Tutumu
43:00 Hz. Ebubekir Döneminde Yaşanan Olaylar ve Liderliği
55:00 İslam Devletini Dağılmaktan Kurtaran Hz. Ebubekir (R.A.)
59:00 Hz. Ebubekir Döneminde Yapılan Savaşlar ve Fethedilen Yerler
01:00:00 Bizansla Yapılan Büyük Savaş: Ecnadeyn Savaş
1:03:30 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Yapılan Savaşlar ve Fethedilen Yerler
01:07:00 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Yaşanan Olaylar ve Liderliği
01:10:00 Hz. Ebubekir, Kendisinden Sonra Halife Olarak Neden Hz. Ömer'i Geçti?
01:20:00 İslam Devletini Dağılmaktan Kurtaran: Hz. Ebubekir