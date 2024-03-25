Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar

Hz. Ebubekir'in halife seçildikten sonra yaptığı konuşmayı nasıl anlamalıyız?

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumu, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın katkılarıyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle...

04:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)

07:00 Sadakat Örneği: Hz. Ebubekir (R.A.)

12:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)

15:00 Peygamber'in İzinde: Hz. Ebubekir (R.A.

17:00 Hz. Ebubekir'in Halife Seçilmesi

21:15 Hz. Ebubekir'in Halide Seçildikten Sonra Yaptığı İlk Konuşma

23:00 Hz. Ebubekir'in Halife Seçildikten Sonra Yaptığı Konuşmayı Nasıl Anlamalıyız?

26:30 Hz. Ebubekir'in Halide Olduktan Sonra İlk İcraati Ne Oldu?

29:00 Hz. Ebubekir'in İtirazlara Rağmen Üsame Ordusunu Göndermesi

32:00 Hz. Ebubekir'in Liderlik Özellikleri

35:30 Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir (R.A.)

40:00 Hz. Ebubekir'in (R.A.) Peygamberlere Karşı Tavrı ve Tutumu

43:00 Hz. Ebubekir Döneminde Yaşanan Olaylar ve Liderliği

55:00 İslam Devletini Dağılmaktan Kurtaran Hz. Ebubekir (R.A.)

59:00 Hz. Ebubekir Döneminde Yapılan Savaşlar ve Fethedilen Yerler

01:00:00 Bizansla Yapılan Büyük Savaş: Ecnadeyn Savaş

1:03:30 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Yapılan Savaşlar ve Fethedilen Yerler

01:07:00 Hz. Ebubekir Dönemi'nde Yaşanan Olaylar ve Liderliği

01:10:00 Hz. Ebubekir, Kendisinden Sonra Halife Olarak Neden Hz. Ömer'i Geçti?

01:20:00 İslam Devletini Dağılmaktan Kurtaran: Hz. Ebubekir