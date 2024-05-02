Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Cahit Külekçi konuk oldu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

02:00 Ümmeti Barıştıran Halife: Hz. Hasan

05:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

08:30 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Hz. Peygamber İle İlişkileri Nasıldı?

10:30 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Gençlik Yılları ve Ailesi

19:00 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Ahlakı ve Liderlik Özellikleri

23:00 Hz. Hasan Hangi Şartlarda Halide Oldu?

25:10 Hz. Ali'nin Şehid Edilmesi ve Hz. Hasan'ın Hilafeti

35:00 Hz. Hasan ve Hz. Muaviye Arasında Neler Yaşandı?

40:00 Hz. Hasan'ın Halifeliği Bırakma Nedenleri Nelerdir?

43:30 Hz. Hasan'ın Hilafeti Hz. Muaviye'ye Devretmesi

53:00 Hz. Hasan'ın Hz. Muaviye'ye Hilafeti Devretmesine Karşı Hz. Hüseyin'n Tavrı

01:06:00 Hz. Muaviye'nin Oğlu Yezid İçin Biat İstemesi

01:16:00 Hz. Hüseyin ve Yezid Arasında Neler Yaşandı?

01:21:00 Hz. Hüseyin ve Kerbela Yolculuğunda Yaşananlar

01:27:00 Müslümanların Asırlardır Süren Hüznü: Kerbela Olayı