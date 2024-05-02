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Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar 02 Mayıs 2024 6. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar 22 Nisan 2024 5. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar 15 Nisan 2024 4. Bölüm
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar 03 Nisan 2024 3. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar 26 Mart 2024 2. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar 19 Mart 2024 1. Bölüm

Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Cahit Külekçi konuk oldu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

02:00 Ümmeti Barıştıran Halife: Hz. Hasan
05:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)
08:30 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Hz. Peygamber İle İlişkileri Nasıldı?
10:30 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Gençlik Yılları ve Ailesi
19:00 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Ahlakı ve Liderlik Özellikleri
23:00 Hz. Hasan Hangi Şartlarda Halide Oldu?
25:10 Hz. Ali'nin Şehid Edilmesi ve Hz. Hasan'ın Hilafeti
35:00 Hz. Hasan ve Hz. Muaviye Arasında Neler Yaşandı?
40:00 Hz. Hasan'ın Halifeliği Bırakma Nedenleri Nelerdir?
43:30 Hz. Hasan'ın Hilafeti Hz. Muaviye'ye Devretmesi
53:00 Hz. Hasan'ın Hz. Muaviye'ye Hilafeti Devretmesine Karşı Hz. Hüseyin'n Tavrı
01:06:00 Hz. Muaviye'nin Oğlu Yezid İçin Biat İstemesi
01:16:00 Hz. Hüseyin ve Yezid Arasında Neler Yaşandı?
01:21:00 Hz. Hüseyin ve Kerbela Yolculuğunda Yaşananlar
01:27:00 Müslümanların Asırlardır Süren Hüznü: Kerbela Olayı

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