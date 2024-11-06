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Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar 06 Kasım 2024 11. Bölüm
Bir Komutan Olarak Nureddin Mahmud Zengi - Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 10. Bölüm
Bir Komutan Olarak Selahaddin Eyyubi | Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 9. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Hamza | Yön Veren Komutanlar 06 Kasım 2024 8. Bölüm
Bir Komutan Olarak Halid Bin Velid (R. A) 12 Ekim 2024 7. Bölüm
Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 6. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 5. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 4. Bölüm
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 3. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 2. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 1. Bölüm

Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar

İmadeddin Zengi Urfa'yı nasıl fethetti?

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

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