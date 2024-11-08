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Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar 08 Kasım 2024 11. Bölüm
Bir Komutan Olarak Nureddin Mahmud Zengi - Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 10. Bölüm
Bir Komutan Olarak Selahaddin Eyyubi | Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 9. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Hamza | Yön Veren Komutanlar 06 Kasım 2024 8. Bölüm
Bir Komutan Olarak Halid Bin Velid (R. A) 12 Ekim 2024 7. Bölüm
Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 6. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 5. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 4. Bölüm
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 3. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 2. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 1. Bölüm

Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar

İmadeddin Zengi Urfa'yı nasıl fethetti?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
07:30 İmadeddin Zengi'nin Çocukluk Dönemi ve Almış Olduğu Eğitim
13:00 Bir Komutan Olarak: İmadeddin Zengi
17:30 İmadeddin Zengi, Taberi Aslan Sıfatını Nasıl Kazandı?
20:30 İmadeddin Zengi Nasıl Bir Komutandı?
22:30 İmadeddin Zengi'nin Musul Valiliği Öncesi Hayatı
26:30 İmadeddin Zengi Haçlılarla Nasıl Mücadele Etti?
30:30 İmadeddin Zengi, Zengi Devletini Nasıl Kurdu?
35:15 Zengi Devleti Nasıl Kuruldu?
38:30 Haçlılardan Elli İki Şehir Alan İmadeddin Zengi Bu Fetihleri Nasıl Başardı?
44:30 İmadeddin Zengi Urfa'yı Nasıl Fethetti?
47:30 İmadeddin Zengi Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?
53:30 Zengi Devleti'nin Sosyal ve Ekonomik Hayatı
57:25 İmadededdin Zengi'nin Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
58:20 İmadeddin Zengi Haçlılarla Nasıl Mücadele Etti?
01:06:00 İmadeddin Zengi Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?
01:10:00 İmadeddin Zengi Neden ve Nasıl Öldürüldü?
01:13:00 İmadeddin Zengi Öldüğünde Ardında Nasıl Bir Devlet Bıraktı?
01:19:00 İmadeddin Zengi'nin Vefatından Sonra Zengi Hanedanlığı'nın Durumu Nasıl Şekillendi?

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