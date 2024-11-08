Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar

İmadeddin Zengi Urfa'yı nasıl fethetti?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

07:30 İmadeddin Zengi'nin Çocukluk Dönemi ve Almış Olduğu Eğitim

13:00 Bir Komutan Olarak: İmadeddin Zengi

17:30 İmadeddin Zengi, Taberi Aslan Sıfatını Nasıl Kazandı?

20:30 İmadeddin Zengi Nasıl Bir Komutandı?

22:30 İmadeddin Zengi'nin Musul Valiliği Öncesi Hayatı

26:30 İmadeddin Zengi Haçlılarla Nasıl Mücadele Etti?

30:30 İmadeddin Zengi, Zengi Devletini Nasıl Kurdu?

35:15 Zengi Devleti Nasıl Kuruldu?

38:30 Haçlılardan Elli İki Şehir Alan İmadeddin Zengi Bu Fetihleri Nasıl Başardı?

44:30 İmadeddin Zengi Urfa'yı Nasıl Fethetti?

47:30 İmadeddin Zengi Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?

53:30 Zengi Devleti'nin Sosyal ve Ekonomik Hayatı

57:25 İmadededdin Zengi'nin Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi

58:20 İmadeddin Zengi Haçlılarla Nasıl Mücadele Etti?

01:06:00 İmadeddin Zengi Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?

01:10:00 İmadeddin Zengi Neden ve Nasıl Öldürüldü?

01:13:00 İmadeddin Zengi Öldüğünde Ardında Nasıl Bir Devlet Bıraktı?

01:19:00 İmadeddin Zengi'nin Vefatından Sonra Zengi Hanedanlığı'nın Durumu Nasıl Şekillendi?