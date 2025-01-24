Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah: Fatih Sultan Mehmed | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Fahameddin Başar konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah: Fatih Sultan Mehmed

04:30 Fatih Sultan Mehmed Nasıl Bir Dünyaya Gözlerini Açtı?

08:45 Aldığı Hangi Eğitimler Fatih Sultan Mehmed'i Büyük Bir Lider Yaptı?

21:00 Fatih Sultan Mehmed'in Taht Değişimleri Neden ve Nasıl Gerçekleşti?

29:00 Osmanlı'yı Dünya İmparatorluğuna Dönüştüren Padişah: Fatih Sultan Mehmed

44:00 Fatih Sultan Mehmed, Kosova Savaşı'nda Nasıl Bir Rol Üstlendi?

55:00 Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Seferinde Uyguladığı Savaş Taktikleri Nelerdir?

57:00 Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un Fethi İçin Ne Tür Hazırlıklar Yaptı?

01:03:00 Fatih Sultan Mehmed, Hangi Stratejik Planlarla İstanbul'u Fethetti?

01:14:00 Fatih Sultan Mehmed'in Kuşatmayı Başarıya Taşıyan Savaş Taktikleri

01:20:00 Fatih Sultan Mehmed, Fetihten Sonra Hangi Askeri Seferlere Öncülük Etti?

01:28:00 Fatih Sultan Mehmed'in Fethettiği Yerler

01:35:00 Fatih Sultan Mehmed, Nerede ve Nasıl Vefat Etti?