Yön Veren Komutanlar
Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah: Fatih Sultan Mehmed | Yön Veren Komutanlar
Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Seferinde Uyguladığı Savaş Taktikleri Nelerdir?
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Fahameddin Başar konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah: Fatih Sultan Mehmed
04:30 Fatih Sultan Mehmed Nasıl Bir Dünyaya Gözlerini Açtı?
08:45 Aldığı Hangi Eğitimler Fatih Sultan Mehmed'i Büyük Bir Lider Yaptı?
21:00 Fatih Sultan Mehmed'in Taht Değişimleri Neden ve Nasıl Gerçekleşti?
29:00 Osmanlı'yı Dünya İmparatorluğuna Dönüştüren Padişah: Fatih Sultan Mehmed
44:00 Fatih Sultan Mehmed, Kosova Savaşı'nda Nasıl Bir Rol Üstlendi?
55:00 Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Seferinde Uyguladığı Savaş Taktikleri Nelerdir?
57:00 Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un Fethi İçin Ne Tür Hazırlıklar Yaptı?
01:03:00 Fatih Sultan Mehmed, Hangi Stratejik Planlarla İstanbul'u Fethetti?
01:14:00 Fatih Sultan Mehmed'in Kuşatmayı Başarıya Taşıyan Savaş Taktikleri
01:20:00 Fatih Sultan Mehmed, Fetihten Sonra Hangi Askeri Seferlere Öncülük Etti?
01:28:00 Fatih Sultan Mehmed'in Fethettiği Yerler
01:35:00 Fatih Sultan Mehmed, Nerede ve Nasıl Vefat Etti?