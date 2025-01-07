Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Komutanlar'ın yeni bölümüne Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran konuk oldu.

00:00 Yön Veren Komutanlar

03:00 Denizlerin Efendisi: Gazi Umur Bey

04:30 Umur Bey'in Ataları Kimlerdi?

14:00 Umur Bey Küçük Kardeş Olmasına Rağmen Beyliğin Başına Nasıl Geçti?

17:30 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi

21:00 Denizci Bir Türk Beyliği: Aydınoğulları ve Umur Bey

24:00 Umur Bey Askeri ve İdari Alanda Neler Yaptı?

28:30 Umur Bey'in Yaşadığı Dönemdeki Siyasi Ortam Nasıldı?

33:00 Gemileri İlk Defa Karadan Yürüten Gazi Umur Bey, Bunu Nasıl Başardı?

46:00 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi

54:00 Umur Bey'in Türk Denizcilik Tarihine Katkıları Neler Olmuştur?

01:01:00 Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişinde Gazi Umur Bey'in Bir Rolü Var mıydı?

01:04:30 Umur Bey'in Osmanlı İle İlişkileri Nasıldı?

01:07:30 İzmir'de Türk Hakimiyeti Nasıl Başladı?

01:14:00 Umur Bey Ölümünden Sonra Efsanevi Bir Kişiliğe Dönüştü?

01:17:00 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi

01:19:30 Umur Bey'in Denizci Kimliği Anadolu'daki Denizcilik Kültürünü Nasıl Şekillendirdi?

01:24:00 Umur Bey Askeri ve İdari Alanda Neler Yaptı?