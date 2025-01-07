Yön Veren Komutanlar
Denizlerin Efendisi: Gazi Umur Bey | Yön Veren Komutanlar
Gemileri İlk Defa Karadan Yürüten Gazi Umur Bey, Bunu Nasıl Başardı?
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Komutanlar'ın yeni bölümüne Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran konuk oldu.
00:00 Yön Veren Komutanlar
03:00 Denizlerin Efendisi: Gazi Umur Bey
04:30 Umur Bey'in Ataları Kimlerdi?
14:00 Umur Bey Küçük Kardeş Olmasına Rağmen Beyliğin Başına Nasıl Geçti?
17:30 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
21:00 Denizci Bir Türk Beyliği: Aydınoğulları ve Umur Bey
24:00 Umur Bey Askeri ve İdari Alanda Neler Yaptı?
28:30 Umur Bey'in Yaşadığı Dönemdeki Siyasi Ortam Nasıldı?
33:00 Gemileri İlk Defa Karadan Yürüten Gazi Umur Bey, Bunu Nasıl Başardı?
46:00 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
54:00 Umur Bey'in Türk Denizcilik Tarihine Katkıları Neler Olmuştur?
01:01:00 Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişinde Gazi Umur Bey'in Bir Rolü Var mıydı?
01:04:30 Umur Bey'in Osmanlı İle İlişkileri Nasıldı?
01:07:30 İzmir'de Türk Hakimiyeti Nasıl Başladı?
01:14:00 Umur Bey Ölümünden Sonra Efsanevi Bir Kişiliğe Dönüştü?
01:17:00 Umur Bey'in Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
01:19:30 Umur Bey'in Denizci Kimliği Anadolu'daki Denizcilik Kültürünü Nasıl Şekillendirdi?
01:24:00 Umur Bey Askeri ve İdari Alanda Neler Yaptı?