İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.) | Yön Veren Komutanlar
Hz. Ömer dönemi ve fetih hareketleri
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Mustafa Fayda konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ömer (R.A.)
07:30 Mü'minlerin Emiri: Hz. Ömer (R.A.)
22:30 Hz. Ömer Nasıl Halife Seçildi?
25:15 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
50:00 Adaletin Temsilcisi: Hz. Ömer (R.A.)
56:00 Hz. Ömer Dönemi ve Fetih Hareketleri
01:01:00 Orduların Kumandanı Hz. Ömer ve Savaş Stratejisi
01:05:00 Hz. Ömer'in Fethettiği Topraklarda Uyguladığı Siyaset Nasıldı?
01:20:00 İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.)