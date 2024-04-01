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İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.) | Yön Veren Komutanlar 01 Nisan 2024 3. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar 26 Mart 2024 2. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar 19 Mart 2024 1. Bölüm

İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.) | Yön Veren Komutanlar

Hz. Ömer dönemi ve fetih hareketleri

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Mustafa Fayda konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ömer (R.A.)
07:30 Mü'minlerin Emiri: Hz. Ömer (R.A.)
22:30 Hz. Ömer Nasıl Halife Seçildi?
25:15 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
50:00 Adaletin Temsilcisi: Hz. Ömer (R.A.)
56:00 Hz. Ömer Dönemi ve Fetih Hareketleri
01:01:00 Orduların Kumandanı Hz. Ömer ve Savaş Stratejisi
01:05:00 Hz. Ömer'in Fethettiği Topraklarda Uyguladığı Siyaset Nasıldı?
01:20:00 İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.)

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