İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.) | Yön Veren Komutanlar

Hz. Ömer dönemi ve fetih hareketleri

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Mustafa Fayda konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Bir Komutan Olarak: Hz. Ömer (R.A.)

07:30 Mü'minlerin Emiri: Hz. Ömer (R.A.)

22:30 Hz. Ömer Nasıl Halife Seçildi?

25:15 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

50:00 Adaletin Temsilcisi: Hz. Ömer (R.A.)

56:00 Hz. Ömer Dönemi ve Fetih Hareketleri

01:01:00 Orduların Kumandanı Hz. Ömer ve Savaş Stratejisi

01:05:00 Hz. Ömer'in Fethettiği Topraklarda Uyguladığı Siyaset Nasıldı?

01:20:00 İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer (R.A.)