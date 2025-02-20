Yön Veren Komutanlar
İslam Dünyasının Şanlı Komutanı, Aynicalut'un Kahramanı: Sultan Baybars | Yön Veren Komutanlar
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuk oldu.
Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Merkezi Coğrafyanın Şanlı Kumandanı: Sultan I. Baybars
08:00 Sultan Baybars'ın Çocukluğu ve Askeri Eğitimi Nasıl Geçti?
11:00 Kıpçak Steplerinden Memlük Tahtına Sultan Baybars'ın Hikayesi
13:00 Tarihe Yön Veren Komutan "Sultan Baybars" Nasıl Bir Eğitim Aldı?
14:20 Sultan Baybars'ı Yetiştiren Sistemin İşleyişi Nasıldı?
17:30 İslam Dünyasının Şanlı Komutanı, Aynicalut'un Kahramanı: Sultan Baybars
18:30 Memlük Devleti, Nasıl Bir Yapıya Sahipti?
21:15 Sultan Baybars'ın Çocukluğu ve Askeri Eğitimi Nasıl Geçti?
26:30 Esir Bir Köleden Mısır Sultanı'na "Sultan Baybars'ın Hikayesi"
29:30 Eyyubilerin Ardından Köle Türk Çocuklarının Kurduğu Devletin Yükselişi Nasıl Gerçekleşti?
33:00 Kıpçak Steplerinden Memlük Tahtına Sultan Baybars'ın Hikayesi
37:00 Moğollar'a Karşı Kazanılan "Aynicalut" Zaferinin Tarihi Önemi
40:30 "Aynicalut" Savaşının Adı Nereden Geliyor?
47:00 Sultan Baybars'ın Savaş Stratejileri Nelerdi?
53:00 Sultan Baybars, Memlük Tahtına Nasıl Geçti?
57:00 Sultan Baybars Nasıl Bir Liderdi?
59:30 Sultan Baybars "Hadimü'l Harameyn" Ünvanını Kullandı mı?
01:03:00 Memlük Sultanı Baybars Haçlılarla ve Moğollara Nasıl Mücadele Etti?
01:04:30 Baybars'ın Diplomatik İlişkilerinin Bugünkü Orta Doğu'ya Etkileri
01:12:00 Sultan Baybars Döneminde Mısır ve Çevresindeki Sosyal Hayat
01:17:00 Sultan Baybars 17 Yıllık Saltanatında Nasıl Bir Devlet Başkanı Oldu?
01:24:00 Sultan Baybars'ın Saltanatında Mısır ve Çevresinde Nasıl Gelişmeler Oldu?
01:29:00 Baybars'ın Diplomatik İlişkilerinin Bugünkü Orta Doğu'ya Etkileri
01:33:00 Sultan Baybars Nerede ve Nasıl Öldü?