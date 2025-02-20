İslam Dünyasının Şanlı Komutanı, Aynicalut'un Kahramanı: Sultan Baybars | Yön Veren Komutanlar

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Merkezi Coğrafyanın Şanlı Kumandanı: Sultan I. Baybars

08:00 Sultan Baybars'ın Çocukluğu ve Askeri Eğitimi Nasıl Geçti?

11:00 Kıpçak Steplerinden Memlük Tahtına Sultan Baybars'ın Hikayesi

13:00 Tarihe Yön Veren Komutan "Sultan Baybars" Nasıl Bir Eğitim Aldı?

14:20 Sultan Baybars'ı Yetiştiren Sistemin İşleyişi Nasıldı?

17:30 İslam Dünyasının Şanlı Komutanı, Aynicalut'un Kahramanı: Sultan Baybars

18:30 Memlük Devleti, Nasıl Bir Yapıya Sahipti?

21:15 Sultan Baybars'ın Çocukluğu ve Askeri Eğitimi Nasıl Geçti?

26:30 Esir Bir Köleden Mısır Sultanı'na "Sultan Baybars'ın Hikayesi"

29:30 Eyyubilerin Ardından Köle Türk Çocuklarının Kurduğu Devletin Yükselişi Nasıl Gerçekleşti?

33:00 Kıpçak Steplerinden Memlük Tahtına Sultan Baybars'ın Hikayesi

37:00 Moğollar'a Karşı Kazanılan "Aynicalut" Zaferinin Tarihi Önemi

40:30 "Aynicalut" Savaşının Adı Nereden Geliyor?

47:00 Sultan Baybars'ın Savaş Stratejileri Nelerdi?

53:00 Sultan Baybars, Memlük Tahtına Nasıl Geçti?

57:00 Sultan Baybars Nasıl Bir Liderdi?

59:30 Sultan Baybars "Hadimü'l Harameyn" Ünvanını Kullandı mı?

01:03:00 Memlük Sultanı Baybars Haçlılarla ve Moğollara Nasıl Mücadele Etti?

01:04:30 Baybars'ın Diplomatik İlişkilerinin Bugünkü Orta Doğu'ya Etkileri

01:12:00 Sultan Baybars Döneminde Mısır ve Çevresindeki Sosyal Hayat

01:17:00 Sultan Baybars 17 Yıllık Saltanatında Nasıl Bir Devlet Başkanı Oldu?

01:24:00 Sultan Baybars'ın Saltanatında Mısır ve Çevresinde Nasıl Gelişmeler Oldu?

01:29:00 Baybars'ın Diplomatik İlişkilerinin Bugünkü Orta Doğu'ya Etkileri

01:33:00 Sultan Baybars Nerede ve Nasıl Öldü?