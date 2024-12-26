VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Yön Veren Komutanlar

İstanbul'un Fethindeki Efsane İsim: Ulubatlı Hasan | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi Yazar Hakan Yılmaz konuk oldu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
03:00 İstanbul'un Fethindeki Efsane İsim: Ulubatlı Hasan
09:00 Sfrancis, Ulubatlı Hasan'ın Surlara Çıkış Anını Nasıl Anlatıyor?
15:00 Ulubatlı Hasan Nerede ve Ne Zaman Doğdu?
20:30 Ulubatlı Hasan Ağa'nın Doğum Yeri Ulubat mıdır?
30:00 Ulubatlı Hasan Genç Bir Asker mi, Emektar Bir Yeniçeri miydi?
53:00 Tarihi Yarımadadaki Kabrin Bugüne Kadar Ulubatlı Hasan'a Ait Olduğu Nasıl Anlaşılmadı?
59:00 Türk Milletinin Ulubatlı Hasan Gibi Kahraman Figürlere Bakışı Tarih Boyunca Nasıl Şekillendi?
01:10:00 Ulubatlı Hasan Hakkında Halk Arasında Dolaşan Yanlış Bilgiler Neler?

Daha Fazla Göster

Yön Veren Komutanlar

İstanbul'un Fethindeki Efsane İsim: Ulubatlı Hasan | Yön Veren Komutanlar
Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev | Yön Veren Komutanlar
Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa | Yön Veren Komutanlar
Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad | Yön Veren Komutanlar
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alparslan | Yön Veren Komutanlar
Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid-Billâh | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Ömer Bin Abdülaziz - Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Nureddin Mahmud Zengi - Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Selahaddin Eyyubi | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Hz. Hamza | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Halid Bin Velid (R. A)
Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

11. Bölüm

-->

47. Bölüm

-->

49. Bölüm

-->

12. Bölüm

-->

44. Bölüm

-->

57. Bölüm

-->

50. Bölüm

-->

48. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı