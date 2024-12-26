Yön Veren Komutanlar
İstanbul'un Fethindeki Efsane İsim: Ulubatlı Hasan | Yön Veren Komutanlar
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi Yazar Hakan Yılmaz konuk oldu.
Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
03:00 İstanbul'un Fethindeki Efsane İsim: Ulubatlı Hasan
09:00 Sfrancis, Ulubatlı Hasan'ın Surlara Çıkış Anını Nasıl Anlatıyor?
15:00 Ulubatlı Hasan Nerede ve Ne Zaman Doğdu?
20:30 Ulubatlı Hasan Ağa'nın Doğum Yeri Ulubat mıdır?
30:00 Ulubatlı Hasan Genç Bir Asker mi, Emektar Bir Yeniçeri miydi?
53:00 Tarihi Yarımadadaki Kabrin Bugüne Kadar Ulubatlı Hasan'a Ait Olduğu Nasıl Anlaşılmadı?
59:00 Türk Milletinin Ulubatlı Hasan Gibi Kahraman Figürlere Bakışı Tarih Boyunca Nasıl Şekillendi?
01:10:00 Ulubatlı Hasan Hakkında Halk Arasında Dolaşan Yanlış Bilgiler Neler?