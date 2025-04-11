Yön Veren Komutanlar
Moğollar Nasıl Müslüman Oldu? | Yön Veren Komutanlar
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Ömer Subaşı konuk oldu.
Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
04:00 Moğollar Anadolu'yu Yakıp Yıkarken İslamiyet'le Nasıl Mayalandılar?
06:00 Cengizhan Dine Nasıl Bakıyordu?
12:15 Moğollarda Şamanizm Budizm ve Taoizm ve Hristiyanlık Nasıl Gelişmiştir?
15:30 Moğolların İslam Dünyasıyla İlişkisi Nasıldı?
29:00 Moğollar Nasıl Müslüman Oldu?
39:00 Berke Han'ın İslam Dünyasıyla İlişkileri Nasıl Gelişti?
42:00 Altın Orda Devleti'nde Tuda Mengü İle Özbek Han Nasıl Müslüman Oldu?
55:00 Moğol Komutanlarının Müslüman Olma Serüveni
01:02:00 İlhanlı Komutanlarının Müslüman Olma Süreci Nasıl İşledi?
01:10:00 İlhanlılarda İslam'ın İlk Temsilcileri Kimlerdi?
01:15:00 Müslüman Moğol Komutanlar Eser Bıraktılar mı?
01:17:00 Gazan Han'ın Müslüman Olma Serüveni
01:24:00 Moğollar Müslüman Olduktan Sonra "Fütühat" Açısından Yaşanan Değişiklikler
01:30:00 Müslüman Olan Moğol Komutanlarla Birlikte Moğol Halkında Yaşanan Değişimler Neler?